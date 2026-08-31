Tres personas trasladadas tras una colisión entre dos vehículos en Pamplona

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PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas la mañana del lunes tras una colisión entre dos vehículos en la avenida de Guipúzcoa, en Pamplona, según han informado desde el Gobierno foral.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 ha recibido aviso del siniestro a las 13.03 horas del lunes y ha movilizado al lugar de los hechos una ambulancia de soporte vital avanzado (enfermerizada), una ambulancia de soporte vital básico y patrullas de la Policía Municipal de Pamplona.

El siniestro se ha producido en la rotonda de las Oblatas, en la avenida de Guipúzcoa, en el término municipal de Pamplona, cuando dos vehículos han colisionado.

Los tres ocupantes de uno de los vehículos han resultado heridos; los ocupantes del otro vehículo no han precisado asistencia médica. Los servicios de emergencia han trasladado a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona.

Las tres sufren contusión cervical con pronóstico leve. Se trata de un varón de 36 años y una mujer de 16 años, ambos trasladados en la ambulancia de soporte vital básico. Y una mujer de 38 años, trasladada en la ambulancia enfermerizada.

La Policía Municipal de Pamplona instruye las diligencias del siniestro.