Tres personas trasladadas tras una colisión múltiple en Oricáin

Los servicios de emergencia intervienen en el lugar del accidente. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han sido trasladadas la tarde del sábado tras sufrir una colisión múltiple a la altura del punto kilométrico 13,1 de la carretera PA-30 en Oricáin.

El Centro de Gestión de Emergencias de SOS Navarra 112 recibió aviso del siniestro a las 19.48 horas del sábado y movilizó al lugar de los hechos a efectivos de bomberos del parque de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital avanzado (medicalizada), dos ambulancias de soporte vital básico y patrullas de la Policía Foral y de la Guardia Civil.

El siniestro se produjo cuando, por causas que investiga la Guardia Civil, dos turismos colisionaron frontalmente a la altura del punto kilométrico 13,1 de la carretera PA-30 en Oricáin (Ezcabarte). Como resultado de la colisión, los turismos implicados se desplazaron, haciendo que un camión que circulaba paralelamente se viera implicado en el accidente.

Los servicios de emergencia trasladaron a tres personas al Hospital Universitario de Navarra, en Pamplona. Se trata de un varón de 37 años con un traumatismo torácico con pronóstico reservado y una mujer de 22 años que ha sufrido policontusiones, también con pronóstico reservado. De momento no hay datos de la tercera persona trasladada.

Efectivos de la Guardia Civil instruyen las diligencias del siniestro.