Tudela acoge la exposición itinerante de SciencEkaitza, que muestra trabajos innovadores en Navarra

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital, Juan Luis García, visita en Tudela la exposición itinerante de SciencEkaitza. - GOBIERNO DE NAVARRA

PAMPLONA 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El campus de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en Tudela acoge la exposición itinerante de SciencEkaitza hasta el próximo 27 de febrero. Con el título 'El futuro que no(s) espera', la muestra tiene como propósito principal ofrecer una visión profunda de los avances y mostrar los trabajos innovadores que están desarrollando en Navarra los distintos agentes del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI) y las empresas para anticiparse a los grandes retos del futuro.

El consejero de Universidad, Innovación y Transformación Digital del Gobierno de Navarra, Juan Luis García, ha visitado la exposición y ha destacado "la importancia de acercar la cultura científica a la ciudadanía". El consejero ha subrayado que "esta muestra nos explica cuál es la ciencia que vendrá, el futuro que nos espera y que no espera en temas centrales como la salud, la alimentación o la movilidad, al mismo tiempo que fomenta el pensamiento crítico y subraya el papel de la ciencia y la innovación como motores clave para afrontar los desafíos que se nos presentan".

Concretamente, la exposición alberga contenidos sobre el futuro de áreas como la medicina personalizada y la telemedicina; la nutrición personalizada y la agricultura regenerativa; los vehículos eléctricos y la conducción autónoma; la descarbonización, las energías renovables y la movilidad sostenible; el trabajo del futuro, la seguridad y la privacidad digital; o el crecimiento del streaming y la realidad aumentada y virtual.

El recorrido por la muestra ha estado liderado por la directora de operaciones y comunicación de ADItech, coordinador del Sistema Navarro de I+D+i (SINAI), Carmen Cenoz. A la visita también ha asistido la directora general de Ciencia, Tecnología e Innovación, Agurtzane Martínez; el director del Área del Campus de Tudela de la UPNA, Santiago Sánchez; y el director general de ADItech, Diego Garrido.

Tras su presentación en la gala de premios SciencEkaitza, celebrada en el marco de la Navarra Innovation Week en mayo de 2025, la exposición 'El futuro que no(s) espera' ha recorrido el campus de Arrosadia de la UPNA en Pamplona durante el mes de diciembre, para recalar en Peralta el pasado enero. Tras su parada en Tudela, el objetivo es que siga visitando diferentes localidades de la Comunidad foral para acercar la ciencia a la ciudadanía.

El tema principal de la exposición gira en torno al futuro, explorando los avances tecnológicos, científicos y sociales que podrían transformar nuestro mundo en las próximas décadas. La muestra concluye con una encuesta interactiva final para las personas asistentes, que permite recoger el sentir y las inquietudes sobre cómo será el futuro, aportando información valiosa que puede ayudar a identificar preocupaciones emergentes y orientar posibles nuevas líneas de investigación.