Tudela celebrará una segunda edición de la Feria del Stock con la participación de 49 comercios. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los días 4, 5 y 6 de septiembre se celebrará en Tudela la segunda edición de la Feria del Stock, iniciativa en la que participarán un total de 49 comercios de la ciudad.

Durante estas jornadas, los establecimientos ofrecerán sus productos de stock a precios ventajosos, ubicándolos en el exterior de sus locales. Para facilitar la identificación de los negocios adheridos, todos ellos contarán con una decoración especial a base de globos en sus accesos, según ha explicado el Ayuntamiento en una nota.

Con esta feria, Tudela busca reforzar su apuesta por la dinamización comercial, ofreciendo a la ciudadanía la posibilidad de acceder a productos de distintos sectores -moda, calzado, complementos, librería, perfumería, viveros y hogar, entre otros- con descuentos especiales.