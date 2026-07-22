Tudela lanza una nueva edición del programa 'Voy y vengo' para prevenir accidentes de tráfico en fiestas

La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Tudela, Anichu Agüera, presenta una nueva edición del programa 'Voy y vengo'. - AYUNTAMIENTO DE TUDELA

PAMPLONA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La concejala de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Tudela, Anichu Agüera, acompañada por el técnico del Plan Municipal de Prevención de Adicciones, José Antonio Aragón, ha presentado este miércoles una nueva edición del programa 'Voy y vengo', una iniciativa de prevención de accidentes de tráfico que se desarrollará entre agosto y octubre con el fin de favorecer desplazamientos seguros durante las fiestas patronales de la Ribera.

Durante su intervención, Agüera ha destacado que "las fiestas son un espacio de encuentro, convivencia y disfrute". "Nuestro objetivo es que también lo sean de seguridad y responsabilidad", ha dicho, subrayando el compromiso del Ayuntamiento con la prevención de los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de alcohol y otras sustancias.

La edil ha recordado que el programa cuenta con más de 30 años de trayectoria en la Ribera de Navarra y se ha consolidado como "un recurso de referencia para favorecer una movilidad más segura durante las fiestas patronales de nuestros municipios".

El objetivo principal de esta iniciativa es facilitar desplazamientos seguros entre localidades durante los periodos festivos, ofreciendo una alternativa al uso del vehículo privado y contribuyendo a reducir las conductas de riesgo asociadas al consumo de alcohol y otras drogas.

En este sentido, Agüera ha señalado que "el 'Voy y vengo' es mucho más que un servicio de transporte, es una herramienta de prevención que fomenta un ocio responsable y ofrece una alternativa segura para desplazarse entre municipios durante las fiestas".

El programa también persigue sensibilizar a la ciudadanía sobre los riesgos de conducir tras consumir alcohol u otras sustancias, promover una cultura basada en la responsabilidad y el autocuidado e implicar a las familias en la prevención de conductas de riesgo entre la población joven.

Desde el año 2023, el servicio dispone además de la aplicación Zona Joven Ribera, que permite adquirir los billetes de manera online, tanto para uso propio como para otras personas, facilitando así el acceso al transporte y mejorando la comodidad de las personas usuarias.

Una de las principales novedades de esta edición es la ampliación del servicio a jóvenes a partir de 16 años, siguiendo las directrices del IV Plan de Prevención de Navarra y del Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra.

Las personas de entre 16 y 17 años deberán contar con la autorización de su madre, padre o persona tutora legal para registrarse en la aplicación Zona Joven Ribera y poder adquirir los billetes. Durante el proceso de alta, la aplicación solicitará los datos de la persona responsable, que recibirá un correo electrónico y un mensaje para completar la autorización, quedando posteriormente registrada para futuras compras. Por este motivo, el Ayuntamiento ha animado a las familias a realizar este trámite con antelación para facilitar el acceso al servicio cuando comiencen las fiestas.

El programa estará operativo entre el 1 de agosto y el 3 de octubre y ofrecerá conexiones con Arguedas, Fustiñana, Alfaro, Murchante, Ribaforada, Tarazona, Cascante, Cintruénigo, Corella y Cortes. Las salidas se realizarán a las 23, 00 y 1 horas, mientras que los regresos tendrán lugar a las 3.30, 4.30, 5.30 y 6.30 horas. El precio será de 3,50 euros por trayecto o de 5 euros para el billete de ida y vuelta. El acceso a los autobuses continuará contando con personal de seguridad para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Además del transporte, el programa incorpora diferentes actuaciones preventivas dirigidas tanto a la juventud como a las familias. Entre ellas destaca la formación 'Familias que acompañan: prevención del consumo de alcohol y otras drogas en la adolescencia', desarrollada el pasado mes de mayo en colaboración con los Servicios Sociales de Base de la Ribera y la UNED e impartida por la Asociación Navarra para la Investigación, Prevención y Tratamiento de Adicciones (ANTOX). En esta acción participaron un total de 180 personas.

Como novedad, esta edición incorpora una campaña de sensibilización mediante la elaboración de píldoras audiovisuales y reels sobre prevención del consumo de alcohol y otras drogas. Estos contenidos estarán integrados en la aplicación Zona Joven Ribera y deberán visualizarse antes de adquirir los billetes de ida y vuelta, aprovechando una herramienta habitual entre la juventud para difundir mensajes preventivos de forma cercana y adaptada a sus hábitos digitales.

El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra ha concedido una subvención de 19.663 euros para financiar parte de las actuaciones incluidas en el programa, cuyo presupuesto global asciende aproximadamente a 63.000 euros.

Durante 2025 se emitieron un total de 7.423 billetes del 'Voy y vengo'. Los destinos con mayor número de personas usuarias fueron Alfaro, Cascante y Corella, mientras que las expediciones con mayor demanda correspondieron a la salida de las 23 horas y al regreso de las 5.30 horas de la madrugada, datos que permiten adaptar cada año la oferta de plazas a las necesidades detectadas. En cuanto al porcentaje de ocupación, destacaron las líneas con destino a Tarazona, con un 89%; Ribaforada, con un 87%; y Cascante, con un 80%. Asimismo, el 98% de las personas usuarias valoró el servicio con una puntuación superior a 6 puntos.

Finalmente, Anichu Agüera ha recordado que esta iniciativa se complementa con la Campaña de Sensibilización y Prevención de Agresiones Sexistas con motivo de las fiestas, con los lemas 'No mires para otro lado' y 'Navarra es fiesta. Disfruta, comparte y respeta', reforzando así el "compromiso del Ayuntamiento con unas celebraciones seguras, respetuosas e igualitarias".