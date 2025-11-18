Tudela organiza talleres, espectáculos y una muestra por el 25N, con el lema 'La violencia machista digital deja huella'

PAMPLONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Tudela ha organizado un programa de actividades con motivo del 25N, Día Internacional para la eliminación de la Violencia hacia las Mujeres que, bajo el lema 'La violencia machista digital deja huella real', incluye una exposición de mediadoras interculturales, un taller de juegos cooperativos, un espectáculo de doblaje y una representación teatral.

La concejala de Igualdad del Ayuntamiento de Tudela, Anichu Agüera, acompañada de varias integrantes del Consejo Municipal por la Igualdad, ha presentado este martes las actividades organizadas.

El objetivo de la programación, según ha explicado la edil, es "continuar sensibilizando y concienciando a la población tudelana para conseguir una sociedad libre de violencia contra ellas, y situar la igualdad como un valor irrenunciable de la convivencia".

En este sentido, el Ayuntamiento de Tudela continúa con su adhesión a la campaña del 25 de noviembre que se realiza "de forma compartida y coordinada" por la Red de Técnicas de Igualdad de las Entidades Locales de Navarra y cuenta con la colaboración de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC).

El lema de la campaña de este año es 'La violencia machista digital deja huella real', cuya imagen ha sido realizada por la ilustradora Julia Subina Pérez. "Este año ponemos el foco en una de las formas más actuales y más invisibilizadas: la violencia digital. Engloba las conductas de violencia machista ejercidas a través de las nuevas tecnologías, entornos digitales, redes sociales o internet. Además de vulnerar derechos fundamentales como el de la libertad, integridad física y moral, igualdad y dignidad este tipo de violencia va más y afecta con especial intensidad a las mujeres jóvenes y aquellas que participan en el espacio público", ha añadido Agüera.

Finalmente, la concejala ha invitado a la población de Tudela a en las distintas actividades que se lleven a cabo en torno a este día "manifestando así nuestro rechazo más firme y nuestra solidaridad con las víctimas".

"No olvidemos que a través del teléfono 016 se accede a información, asesoramiento jurídico y atención psicosocial inmediata (no deja rastro en la factura), y que, en caso de emergencia, debemos llamar al 112", ha añadido.

Por otro lado, el Ayuntamiento aprobará esta semana la adhesión a la declaración institucional que forma parte de esta campaña. Este año se podrá acceder a la declaración institucional, también en versión de lectura fácil para favorecer la accesibilidad de las personas con discapacidad intelectual o diversidad funcional.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

El presupuesto del programa asciende a 4.735 euros. Del 18 al 28 de noviembre, en la UNED y con la colaboración de Médicos del Mundo, se podrá visitar 'Mediadoras Interculturales', una exposición fotográfica sobre "el papel clave que ejercen las mujeres mediadoras en la prevención de la violencia de género".

El sábado, 22 de noviembre, tendrá lugar el taller Jugando en Igualdad, para niños a partir de 6 años, con inscripciones a través del 647371777 o igualdad@tudela.es. También el sábado tendrá lugar 'El cine se dobla, la igualdad se multiplica', un espectáculo de doblaje en vivo contra la violencia de género. Será a las 19 horas en el salón actos del Centro Cultural Castel Ruiz, con entrada Libre hasta completar aforo.

El martes, 25 de noviembre, se convocarán dos concentraciones para la eliminación de la violencia contra las mujeres. Por la mañana, a las 12 horas en la Plaza Vieja y por la tarde, a las 20 horas, en la Plaza de los Fueros, con lectura de la declaración institucional.

El miércoles , 26 de noviembre, en el Centro Cívico Lourdes, a las 19 horas, será la representación teatral de 'VIVAS', con entrada libre hasta completar aforo. Sus autoras son Inma Martín y Alicia Baigorri.

CIFRAS

Según datos facilitados por la Delegación del Gobierno en Navarra, a fecha de hoy, las víctimas mortales por violencia contra las mujeres en España son 37 mujeres y 3 menores de edad, víctimas mortales en casos de violencia de género contra su madre.

De acuerdo con las cifras emitidas por el Instituto Navarro para la Igualdad, del 1 de enero al 31 de octubre de este año, el Equipo de Atención Integral a Víctimas de Violencia contra las Mujeres en Tudela, (EAIV Tudela), ha atendido a 166 mujeres (frente a las 168 de 2024 y 194 en 2023).

De las 166 mujeres, 83 han mantenido o mantienen una intervención continuada en el EAIV Tudela y 83 han sido asesoramientos puntuales. De las que han tenido o tienen intervención, 78 han sido por violencia psicológica, 64 por violencia física, 43 por violencia sexual, 22 por violencia económica y 4 por violencia vicaria.

Entre enero y septiembre de este año, en Tudela se han interpuesto 88 denuncias sobre un total de 1.685 denuncias presentadas en todo el territorio navarro. El año pasado fueron 124 las denuncias interpuestas durante el mismo período en Tudela.

Respecto al tipo de violencia denunciada, corresponde a violencia física psíquica un 64,7% (57), psíquica un 13.6% (12), quebrantamiento de orden de protección 19,3% (17) y violencia sexual 2,4 % (2).

En cuanto a la edad de víctimas, el 50% (44) tienen entre 30 y 49 años, el 36,3% (32) entre 18 y 29 años, el 9% (8) entre 50 y 64 años, el 3,5% (3) menor o igual de 17 años y el 1,2% (1) más de 65 años. Respecto al tipo de relación el 37,5% (33) era su pareja actual, el 52,2% (46) era expareja, el 3,4% (3) un familiar, el 5,6% (5) no tenían relación y un 1,3% (1), otro tipo de relación.

ATENPRO

Por otro lado, 22 mujeres residentes en Tudela, 3 más que el año pasado en esta fecha, cuentan con el Servicio Telefónico de Atención y Protección para víctimas de Violencia contra las mujeres (ATENPRO). Para la gestión de este servicio, el Ministerio de Igualdad, titular de éste, suscribe con carácter anual un convenio de colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias. El Ayuntamiento de Tudela presta este servicio desde el año 2013.

VIOGÉN

A fecha de octubre de 2025, hay 140 mujeres en el Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género, VioGén, según los datos proporcionados por la Policía Local de Tudela (mismo número que en 2024).

De las 140, se situarían 137 en el nivel de riesgo bajo, 2 en riesgo medio y 1 en riesgo alto. Estos casos cuentan con el seguimiento de Policía Local, Policía Foral o Policía Nacional, según el cuerpo de referencia de cada expediente o del nivel de riesgo.

La Policía Local del Ayuntamiento de Tudela realiza el seguimiento de las mujeres que se ubican en el nivel de riesgo bajo según la predicción de dicho sistema.

En la actualidad, son 82 casos (58%), los gestionados por los dos agentes de Policía Local que se dedican en exclusiva a estos seguimientos, de ellas 46 tienen medidas de protección. El Ayuntamiento de Tudela firmó el convenio de adhesión en el año 2017 y ha sido renovado en mayo de este año.