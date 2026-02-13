UAGN, ALINAR y UCAN se unen en un club para reivindicar el "orgullo de pertenencia" al sector agroalimentario

UAGN, ALINAR y UCAN se unen en un club para dar reivindicar el "orgullo de pertenencia" al sector agroalimentario. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las organizaciones agrarias UAGN y UCAN y la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Navarra, La Rioja y Aragón (ALINAR) han puesto en marcha el club A-UNA (Alianza por la Unión de la Agroalimentación) con el objetivo de dar visibilidad y reforzar el "orgullo de pertenencia" al sector agroalimentario.

Se trata de una iniciativa inédita en España que une a personas productoras, cooperativas e industria de Navarra y La Rioja. El club ha sido presentado en un acto que ha tenido lugar este viernes en el Navarra Arena de Pamplona con la presencia de representantes de las tres organizaciones impulsoras del proyecto, del sector agroalimentario y del ámbito empresarial de Navarra. También han participado el consejero de Industria y Transición Ecológica y Digital Empresarial del Gobierno de Navarra, Mikel Irujo, y la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Carmen Maeztu. El acto ha sido conducido por la periodista Cristina Ochoa.

La campaña para dar visibilidad al sector agroalimentario se ha hecho siguiendo el paralelismo con un club deportivo, y se ha diseñado un escudo, con una camiseta que representa la pertenencia al equipo, y lemas como 'En este equipo nos dejamos el alma en el campo', 'Somos de dejarnos el alma cada vez que saltamos al campo', y 'Defendemos nuestros colores. Aquí y en el último rincón del planeta'.

El Club A-UNA es el resultado de una alianza entre las tres organizaciones clave del ecosistema agroalimentario -industria, agro y cooperativas-, que han decidido impulsar con este proyecto una campaña de comunicación "centrada en las personas".

Así, la gerente de UCAN y portavoz de la campaña, Eva Aoiz, ha destacado que "la verdadera excepcionalidad de este proyecto es la alianza". "Tres entidades que representamos eslabones distintos de la cadena agroalimentaria, que compartimos una misma voz y un mismo objetivo, poner en valor al sector y a quienes lo hacen posible cada día", ha señalado Eva Aoiz.

El proyecto nace como un espacio colaborativo y está abierto a nuevas incorporaciones de profesionales del campo y la ganadería, cooperativas, industria agroalimentaria, asociaciones, jóvenes, centros educativos, instituciones, medios de comunicación y a la ciudadanía en su conjunto.

"Queremos afición, respaldo, apoyo. Queremos crear un equipo para impulsar el orgullo de pertenencia, porque sin un sector agroalimentario unido no hay futuro. Todos podemos ser embajadores y miembros de este club, ciudadanía, medios de comunicación, administración, asociaciones", ha subrayado Aoiz.

La campaña, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Navarra y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, busca "comunicar en positivo, reforzar el orgullo de pertenencia al sector y combatir estereotipos, mostrando una realidad diversa, innovadora, con futuro y que apuesta por el mundo rural", han explicado los impulsores del club club. Uno de sus ejes principales es el desarrollo rural y el relevo generacional, entendiendo la cantera como un elemento estratégico para garantizar la continuidad del sector y la vida en el medio rural.

Eva Aoiz ha explicado que el club va a desarrollar tres tipos de actividades diferentes. Por un lado, información para dar a conocer "el trabajo real que hay en el sector agroalimentario, cómo mezclamos la tradición con la innovación, y que la sociedad sea conocedora de toda la gente que está trabajando ahí, y ese orgullo que tenemos todos lo que trabajamos en ese sector".

Por otro lado, el club realizará "actividades de transferencia del conocimiento de esa parte de la innovación, de la tecnología, cosas más modernas". "Tradición sí, pero no antigua. Tenemos tradición unido a vanguardia", ha indicado.

Finalmente, Aoiz ha explicado que la campaña buscará también "tender puentes entre la sociedad, crear un espacio en el que podamos escuchar a la sociedad como sector y en el que la sociedad pueda escuchar al sector". "Todo en términos positivos para poder crear ese orgullo de trabajar juntos y que al final todos formamos parte de esto", ha señalado.

En la presentación de este club han intervenido también algunos de los participantes en la campaña, como Hodei Flores Galarza, de UAGN y ganadera en Etxarri-Aranatz. "Formar parte de este club supone la unión en el sector. Somos muy diversos, como es Navarra, y si no nos unimos, va a ser difícil. Queremos crear una afición en positivo hacia nuestro sector", ha indicado.

La ganadera ha señalado que "el pueblo, lo rural, nos da una vida tranquila, de poder estar en el pueblo con nuestros horarios, y poder conciliar, y a mí es lo que me ha permitido meterme en la ganadería". Flores ha señalado que el sector "necesita ser escuchado por la administración, sobre todo ahora, con el acuerdo de Mercosur, que nos valoren, que somos los que damos de comer".

Por su parte, Patxi Pastor Salcedo, representante de Alinar y de la fábrica de conservas El Navarrico de San Adrián, ha incidido en que esta campaña de apoyo al sector agroalimentario sigue el símil de un club deportivo. "En un club deportivo tan importantes son los jugadores del equipo, como la Junta Directiva que hace fichajes y gestiona el tema económico, y esto se hace en pro de generar un estado de ánimo en los aficionados. Estamos todos en el mismo equipo", ha afirmado.