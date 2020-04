UAGN reclama al Gobierno central que autorice todas las labores agrarias en los huertos familiares

PAMPLONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

UAGN ha reclamado al Gobierno de España que autorice todas las labores agrarias en los huertos familiares al considerarlas "esenciales para el mantenimiento de este tipo de actividad agrícola, que no de ocio".

El sindicato ha criticado que el Real Decreto 463/2020, de declaración del estado de alarma, "sólo permite el desplazamiento a los huertos de autoconsumo de manera excepcional de necesidad de subsistencia. En este sentido, ha afirmado que "el mantenimiento de estos huertos se realiza como parte de la propia actividad agraria no como actividad de subsistencia, que permite proporcionar a las familias productos hortícolas y frutales para su propio consumo".

"En muchas de estas huertas se utilizan semillas y plantas tradicionales que permiten su conservación a través de este tipo de agricultura y constituyen un legado para las generaciones futuras. Por tanto, se integran en la cadena alimentaria identificada desde el primer momento de la crisis como actividad esencial", ha subrayado en una nota.

"Las labores agrarias en este momento del año, como preparación del terreno, limpieza de hierbas, plantaciones, riegos, escardas o aclareos son y deben considerarse también esenciales para el mantenimiento de este tipo de actividad agrícola, que no de ocio. De lo contrario no se obtendría cosecha y el cultivo se perdería por no tener los cuidados necesarios", ha advertido Félix Bariáin, presidente de UAGN.

El sindicato agrario ha considerado que "es compatible este tipo de trabajo con el mantenimiento de las medidas de seguridad e higiene que en materia de prevención indican las autoridades sanitarias". "El desplazamiento se hace cumpliendo las normas de movilidad, en un entorno de máxima cercanía, acude una sola persona a realizar los trabajos en la huerta", ha apuntado Bariáin.

Asimismo, ha asegurado que el riesgo de contagio por Covid-19 realizando esta actividad "es nula por no haber contacto con persona alguna mientras se realiza la actividad en comparación con la posibilidad de contagio acudiendo a un supermercado".

UAGN ha considerado que "la instrucción dada a conocer ayer no sólo no aclara nada sobre la posibilidad de acudir al huerto sino que la hace imposible dadas las exigencias que en dicha instrucción se imponen".

Por ello, ha instado al Ejecutivo navarro a que interpele ante la Delegación de Gobierno y "se cambie el criterio para permitir acudir a los huertos familiares en las condiciones descritas y para las tareas previas y de mantenimiento y de plantación necesarias para en su día poder obtener cosecha y productos como tradicionalmente se viene haciendo en nuestra comunidad".