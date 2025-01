UAGN recoge en un documento las principales medidas necesarias para "solucionar los problemas más acuciantes" del sector

Destaca la elaboración de un plan estratégico 2025-2027, la reforma de la PAC o el "endurecimiento" de la ley de la cadena alimentaria

PAMPLONA, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha presentado este martes la propuesta estratégica sindical para 2025 'Navarra, la marca que quiere UAGN', que recoge las principales medidas necesarias para, a su juicio, "solucionar los problemas más acuciantes" del sector.

El documento, según Bariáin, hace referencia a la "apuesta" que hace UAGN para este 2025 "con el objeto de impulsar el desarrollo e innovación del sector agroganadero de Navarra, mejorar la viabilidad de las empresas agrarias, luchar contra el reto demográfico, contribuir a solucionar el problema de la incorporación de jóvenes, y todo ello desde la más absoluta independencia política".

En una rueda de prensa en la que también ha intervenido Gonzalo Palacios, vicepresidente de UAGN, Bariáin ha explicado que el documento se enviará al presidente del Parlamento de Navarra, a los diferentes departamentos del Gobierno de Navarra, partidos políticos y "a todas las organizaciones y estamentos del sector agroempresarial, así como a universidades y centros de educación de todo Navarra".

Además, ha destacado Bariáin que "no tenemos ningún problema en que se sumen organizaciones" porque "es un documento abierto". "Estamos abiertos a sentarnos con cuantas organizaciones en tono positivo, con cuantos partidos políticos en tono positivo, con cuantas instituciones en tono positivo y departamentos quieran sumar a este documento", ha apuntado, tras añadir que un plan "tan potente nunca se había hecho".

La recuperación de este sector, a juicio de UAGN, "pasa inevitablemente por un cambio de políticas agrarias con propuestas concretas por parte de los diferentes gobiernos, consensuadas con organizaciones agrarias y cooperativas". "Cambios que UAGN viene reclamando históricamente", ha subrayado Bariáin.

PRINCIPALES MEDIDAS DE LA PROPUESTA ESTRATÉGICA

Según ha subrayado, "es necesario un reconocimiento a nivel institucional político y de la ciudadanía en su conjunto, y para ello necesitamos más que nunca la unión de las organizaciones de las cooperativas y el trabajo conjunto".

Entre las medidas y actuaciones propuestas por UAGN destaca la elaboración de un plan estratégico del sector agroalimentario 2025-2027 "que nos permita establecer y definir medidas para hacer frente a los desafíos y retos del sector". Dentro de este plan, se contempla elaborar una estrategia de comunicación y sensibilización del sector y del medio rural y de las personas que se dedican a la agricultura y la ganadería, "que tienen que ser los verdaderos actores de esta estrategia".

También, dentro de este plan estratégico, se considera necesaria la elaboración de un plan educativo y formativo que, en coordinación con el departamento de Educación, esté orientado a alumnos de Primaria y Secundaria. Asimismo, se propone la creación de unidades didácticas en torno a la cadena agroalimentaria.

Por otro lado, UAGN considera "necesaria" la reforma de la PAC, "donde se asuma el rotundo fracaso de las anteriores reformas, que no han servido para solucionar los objetivos fundacionales de la PAC, que no eran otros que garantizar el relevo generacional, eliminar la brecha entre el urbano y lo rural, y la igualdad de rentas con respecto a otros sectores de la sociedad". "Queremos una PAC cercana y sencilla, dirigida a los verdaderos profesionales del sector", ha dicho, tras añadir que UAGN "ya está presente en el diseño de la reforma del nuevo periodo PAC y, por supuesto, luchará para que esta política sea un marco de apoyo real y no un freno al desarrollo de nuestra actividad".

Además, ha apostado por "medidas fiscales que contribuyan a un sector competitivo". "Valoramos positivamente lo conseguido, pero a todas luces es insuficiente porque seguimos siendo la comunidad peor tratada fiscalmente y, por consiguiente, solicitaremos de nuevo la convocatoria de esa mesa fiscal para incidir en esa igualdad fiscal con el resto de comunidades autónomas", ha apuntado.

Según Bariáin, "hace falta un plan de apoyo al sector ganadero", así como "la aprobación e implementación con urgencia de la Ley de Despoblación y Desarrollo Rural de Navarra", que "fomente la cohesión territorial, que impida que haya dos Navarras, la urbana y la rural", entre otras cuestiones.

También ha considerado "fundamental" el "endurecimiento de la ley de la cadena alimentaria" y el aumento de las partidas de promoción agroalimentaria. Desde UAGN se apuesta, asimismo, por replantear "la identidad de la marca Reyno Gourmet, que a nuestro juicio no tiene relevancia comercial fuera de nuestras fronteras". "Proponemos una alineación con la 'Marca Navarra'", ha comentado.

Por otro lado, se apuesta por un cambio de modelo de financiación de las entidades locales "que permita la mejora en las condiciones económicas de ayuntamientos y concejos y posibilite el acercamiento de la administración a las zonas rurales". En cuanto a la estrategia medioambiental, UAGN considera que "es hora de contabilizar y pagar por la captura de CO2 con una normativa clara que remunere al agricultor y al ganadero en su labor de descontaminación por el mantenimiento de cultivos y pastos".

Asimismo, es "necesario" un plan de gestión de cauces que evite "recurrentes inundaciones y ponga fuera de peligro cascos urbanos y fincas de agricultores", además de un plan de control de fauna silvestre y de regular "el sucedáneo de carne llamado carne sintética y prohibir hacer uso de esta nomenclatura, de la utilización de la palabra 'carne' en algo que se asemeja pero no es para nada comparable a una carne animal".

Por su parte, Palacios ha explicado las medidas relacionadas con el sector ganadero y ha reivindicado que "los ganaderos tenemos que estar respetados y protegidos frente a los continuos ataques gratuitos que se vierten continuamente contra nosotros". "Hay que legislar de manera consensuada con el sector y no en base a creencias o presiones de grupos medioambientalistas que lo que conlleva es que nuestra viabilidad se vea perjudicada y nos dificulte las labores diarias en nuestro trabajo", ha dicho.

A su juicio, la legislación "no se puede hacer de manera global para Europa o para el Estado o para Navarra", sino "según la idiosincrasia de cada territorio". Finalmente, ha apostado por unos protocolos de erradicación de enfermedades "serios, con dotación presupuestaria suficiente y a nivel estatal".