UAGN traslada "tranquilidad" sobre la dermatosis nodular en el ganado: "No afecta a las personas"

PAMPLONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha trasladado este jueves un mensaje de "tranquilidad" respecto a la dermatosis nodular contagiosa en ganado vacuno, que ha llevado al Gobierno de Navarra a prohibir la celebración de ferias y mercados de ganado ante el empeoramiento de la situación en Francia.

La vocal de la Ejecutiva de UAGN Beni Iruita ha afirmado que "es una enfermedad que afecta a los animales, en ningún caso a las personas, y se transmite por vectores, como mosquitos, por lo que ahora con el frío esperamos que remita".

Irurita ha explicado que "las medidas actuales están encaminadas a contener la propagación de la enfermedad, en espera de que llegue el tiempo frío y los vectores desaparezcan".

La vocal de UAGN ha señalado que esta enfermedad "no afecta a la salud de la persona consumidora, así que llamamos nuevamente a la calma y a la importancia, más que nunca, de un consumo responsable, local y de calidad".