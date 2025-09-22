UGT gana las elecciones sindicales en Sendaviva

PAMPLONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT Navarra ha ganado las elecciones sindicales celebradas en Sendaviva, alzándose con la mayoría del nuevo comité de empresa al conseguir seis de los nueve representantes que lo componen.

En concreto, el anterior comité estaba conformado por dos delegados de UGT, dos de ELA y uno de CCOO. Al aumentar la plantilla del parque de Arguedas, el comité ha pasado ahora de cinco a nueve miembros.

UGT-Natura ha sido el sindicato más votado en las elecciones celebradas este fin de semana, logrando seis delegados (69 votos) y la mayoría del comité, que se completa con dos representantes de CCOO (22 votos) y uno de ELA (18 votos), según ha informado UGT en una nota.

Desde el sindicato han agradecido "profundamente a los trabajadores y las trabajadoras de Sendaviva su participación en las elecciones y el amplio respaldo dado a UGT-Natura, que se ha alzado con la mayoría absoluta del nuevo comité". "Desde UGT-Natura nos comprometemos a seguir trabajando como hasta ahora, conscientes de la realidad que vive la plantilla. Continuaremos promoviendo un entorno laboral justo, seguro e inclusivo para todos los trabajadores y las trabajadoras", han resaltado

En este sentido, han destacado que "nuestro principal objetivo es seguir mejorando las condiciones laborales y salariales en el nuevo convenio de empresa que ahora toca negociar, un reto para el que los trabajadores y las trabajadoras han demostrado con su voto su plena confianza en UGT-Natura".