UGT reclama que se destine el 5% del PIB a Educación y que las oposiciones no sean eliminatorias

Publicado 09/05/2019 12:25:55 CET

PAMPLONA, 9 May. (EUROPA PRESS) -

UGT ha reclamado al futuro Gobierno de España que se dedique el 5 por ciento del PIB a Educación y que las pruebas de las próximas oposiciones no sean eliminatorias de manera que se ponga "más en valor la experiencia".

Son algunas de las propuestas que ha planteado el sindicato, tanto al futuro Ejecutivo central como navarro, en una rueda de prensa en la que ha participado la responsable federal de Enseñanza de UGT, Maribel Loranca, junto con la responsable de Enseñanza de UGT Navarra, Mª José Anaut, y la responsable de Enseñanza Pública, Isabel Fernández.

Loranca ha destacado que, en los últimos años, se han producido "unos brutales recortes en Educación que han incidido en las condiciones laborales de los trabajadores" con el aumento de la jornada lectiva y los ratios por clase y que "han pretendido atentar contra la calidad del sistema educativo". Loranca ha afirmado que "el sistema educativo ha salido a flote gracias a la profesionalidad" de los trabajadores de la enseñanza.

Ha criticado que los programas electorales de las formaciones que concurren a las elecciones "hablan muy poco de Educación" y ha remarcado que ya "basta de hablar de Educación sin contar con los trabajadores de la enseñanza".

Entre las principales reivindicaciones, UGT reclama que se destine el 5% del PIB a Educación. En este sentido, ha indicado que el PSOE, partido del que ha dado por sentado que seguirá en el Ejecutivo central, incluye en su programa alcanzar este objetivo en 2025. Un plazo "demasiado largo" para la sindicalista, que ha exigido que se alcance el 5% "por lo menos en esta legislatura" y con miras a llegar al 7% de inversión "que es la media de los países de nuestro entorno".

"Los españoles merecemos una educación de primera", ha subrayado Maribel Loranca, que ha añadido que "no se pude pretender jugar en una primera liga cuando la inversión corresponde a segunda división".

Por otro lado, ha resaltado que "a pesar de que se están empezando a hacer ofertas de empleos masivas, tenemos un 25% de compañeros que son interinos y, por lo tanto, tienen un trabajo precario". Por ello, ha reclamado que el Ejecutivo central "siga cumpliendo el acuerdo" firmado con los sindicatos "de estabilizar plazas y, por lo tanto, hacer OPE grandes" pero, acompañado con un sistema de ingreso a la función docente que "pongan más en valor la experiencia y el trabajo que desarrollan los compañeros interinos" sin "cerrar la puerta a la incorporación de nuevos profesionales".

Así, ha exigido el cambio del sistema de oposiciones de manera que las pruebas no sean eliminatorias y que "permita que todos los opositores pasen todo el proceso". Loranca ha considerado que el PSOE "debe comprometerse a ello" porque "cuando estaba en la oposición apoyaba las posiciones de los sindicatos".

Para la responsable de Enseñanza de UGT, el sistema actual "no tiene demasiada relación con el trabajo que se desempeña después en las aulas" ya que los docentes "tienen que tener una serie de competencias y habilidades que no se miden en las oposiciones". Por ello, ha opinado que, si las pruebas no son eliminatorias, todos los opositores "pueden demostrar una serie de capacidades, qué conocimiento tienen de la materia" pero también "cómo acreditan las competencias del conocimiento de los recursos didácticos y cómo se pueden manejar en el aula".

UGT ha reclamado, asimismo, que se rebajen las horas de docencia directa con alumnos para que puedan "hacer otras labores como es coordinarse con sus compañeros, diseñar planes de atención más individualizada para los alumnos y poder hacer innovación educativa".

Igualmente, Loranca ha reivindicado que se reviertan "los recortes de una vez". Algo ante lo cual, ha dicho, "el Gobierno de Navarra tiene mucho que decir". En este sentido, ha pedido que se reduzca el número de alumnos por clase unido a medidas que rebajen la tasa de abandono escolar.

Por otro lado, ha planteado la incorporación de nuevo perfiles profesionales a los centros educativos para "descargar a los docentes de la excesiva carga burocrática"; y dar formación para mejorar la convivencia "en aquellos centros donde se necesite".

En otro orden de cosas, Loranca ha esperado que se "inicien ya las negociaciones" del Estatuto de la Función Docente, un tema que "casi todos los partidos políticos llevaban en su programa" y que "lo llevamos demandando desde la década de los 80". A este respecto, ha remarcado que "se pretende atraer a los mejores profesionales a la enseñanza" pero "difícilmente se les va a poder atraer si no se diseña una carrera profesional atractiva y si no se mejoran las retribuciones que en este momento tenemos los docentes", que "están al mismo nivel que las que percibíamos en el año 2008".

A este respecto, ha señalado que UGT va a plantear en esta negociación que "todos los cuerpos docentes, de una vez por todas, pertenezcan al grupo A1 de la Administración".

A FAVOR DE LA COEDUCACIÓN Y LA FORMACIÓN EN IGUALDAD

Preguntada sobre la posibilidad de la continuidad o no del programa de coeducación Skolae en función del resultado tras las elecciones forales del 26 de mayo, la responsable de Enseñanza de UGT Navarra, Mª José Anaut, ha afirmado que su sindicato "está a favor de la coeducación en las escuelas y de trabajar por la igualdad".

Anaut ha opinado que "el planteamiento de cómo hacer Skolae en Navarra ha generado muchísima fricción" y ha afirmado que "tenemos que hacer un planteamiento sereno del tema porque es muy importante". Al respecto, ha asegurado que "la educación afectivo-sexual se ha trabajado siempre, quizá no con un programa específico".

"Al estar tan crispado el ambiente se ha creado una polémica que hace flaco favor al trabajo educativo", ha remarcado Anaut, que ha llamado a "serenarnos y hacer un trabajo en pro de la educación, la igualdad y el respecto", y ha señalado que "si se hace en educación pública se debe hacer en concertada".

Por su parte, Maribel Loranca, ha considerado que las críticas a Skolae han venido "desde la parte absolutamente ultraconservadora del país" y ha afirmado que la mayoría de los ciudadanos no han puesto en cuestión este tipo de formación.

Loranca ha señalado que "no debería estar en peligro este tipo de formación", que ha opinado que "es fundamental que se de en los centros". Por ello, ha destacado que "haría bien cualquier opción política en dejarlo estar y dejar a los profesionales que se dediquen a formar a los chicos y chicas en estas materias". Al respecto, ha llamado la atención en el "repunte entre los adolescentes en actitudes machistas".

"La formación en igualdad debe ser una prioridad educativa, no se trata solo de un programa educativo, debe impregnar toda la actividad educativa", ha concluido.