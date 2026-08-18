Últimas dos propuestas de artes circenses y de calle del Festival Cinco Puntas esta semana en Pamplona

PAMPLONA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Festival Cinco Puntas de Pamplona afronta este miércoles y el jueves sus dos últimas propuestas circenses y de artes de calle. Las compañías Totapedra y Bivouac cerrarán este ciclo que se enmarca en el Festival de las Murallas que organiza cada verano el Ayuntamiento de Pamplona. Sus espectáculos 'Pifia' y 'Gaïa' se representarán en la Ciudadela a las 20 horas, con entrada libre.

'Pifia', de la compañía Totapedra, es un espectáculo de circo contemporáneo y clown en proceso de creación que se representará este miércoles. Desde el error y en clave de humor, propone una mirada absurda y crítica sobre el mundo laboral. El personaje principal es un trabajador obtuso de un espacio en obras, que intentará mantener el orden en un mundo que se le cae encima. Y lo hará con la ayuda de un público que, sin saberlo, tomará un rol activo dentro del espectáculo. Su modesta voluntad de volver a dejar las cosas tal y como estaban es tan grande como su torpeza.

La compañía Bivouac cerrará el jueves esta nueva edición del Festival Cinco Puntas que comenzó el pasado 4 de agosto. En 'Gaïa', acróbatas, personal técnico y músicos juegan con la inestabilidad de una escenografía original y en constante transformación para encontrar el equilibrio. Esta narrativa contemplativa, sostenida por el suspense, invita al público a tomar conciencia del impacto, positivo o negativo, que las vidas tienen en el planeta. 'Gaïa', que significa 'Madre Tierra', explora los lazos que unen a la humanidad y al medio ambiente. Tras haber alterado su armonía y amenazado su equilibrio, surge la reflexión de cómo se puede habitar el mundo con sensibilidad.