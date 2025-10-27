La Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra atendió 1.094 ingresos en 2024, cifra similar años anteriores

PAMPLONA 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

En 2024, la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra (HUN) registró 1.094 ingresos relacionados con esta patología cerebrovascular, una cifra muy similar a la del año anterior (1.079 ingresos) y que sigue la tendencia registrada desde 2021, fecha desde la cual los casos se han situado en valores que rondan los 1.100 casos.

De estos ingresos, los pacientes menores de 65 años constituyeron un 23%, porcentaje muy similar al del año pasado y que confirma que es una patología que, aunque es más frecuente en personas de mayor edad (el 40% tenían más de 80 años), también afecta a personas en edad laboral. En este tramo de edad, además, el sexo masculino es claramente predominante (70%). Estos siguen siendo mayoritarios en el tramo de 65 a 79 años (59%), mientras que las mujeres los superan en número en el tramo de edad a partir de los 80 años, en el que suponen un 53%.

CÓDIGO ICTUS, UNA URGENCIA EN ASCENSO

En lo que se refiere a la atención de urgencia a un paciente con síntomas de posible ictus, que se recoge en un protocolo denominado Código Ictus, el número de casos atendidos en 2024 por los servicios de Neurología y Urgencias del HUN fue de 1.114, lo que muestra una tendencia ascendente a lo largo de los últimos años. Hasta el 17 de octubre de 2025 se han atendido ya 961, ha informado el Gobierno foral.

En este tipo de atención urgente, el principal tratamiento del ictus isquémico consiste en extraer el trombo que está obstruyendo la arteria, mediante un cateterismo realizado por un equipo especializado de Radiología Intervencionista. Cada vez más pacientes se benefician de este tratamiento y el número de trombectomías realizadas ha aumentado significativamente en los últimos años. En 2024 se realizaron 216 (un 15% más que en 2023, cuando se hicieron 187), y hasta el 17 de octubre 2025 se han hecho 169.

ACTOS CON MOTIVO DEL DÍA MUNDIAL DEL ICTUS

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Ictus (el 29 de octubre) la Unidad de Ictus del Hospital Universitario de Navarra organiza una charla informativa cuyo título es 'Qué es y cómo prevenir un ictus'. La charla será impartida por profesionales de medicina y enfermería de la unidad, y está dirigida a personal sanitario, a pacientes que hayan sufrido un ictus y sus familiares, y a público general. Tendrá lugar en el aula docente del HUN-A (planta baja del pabellón H) entre las 12.30 y las 14 horas.

Además, ese mismo día desde las 10 hasta las 14 horas permanecerá instalada en la entrada del HUN-A una carpa en la que, como en años anteriores, profesionales del HUN ofrecerán información sobre qué es el ictus, señales que pueden servir para su detección temprana y cómo puede actuarse frente a los factores de riesgo.

EN 2023, SE REGISTRARON 273 FALLECIMIENTOS EN NAVARRA POR ICTUS

En 2023, el ictus fue la causa de fallecimiento de 273 personas en Navarra, según los datos del Registro de Mortalidad de la Comunidad Foral. De ellas, 115 eran hombres y 158 mujeres, lo que supone el 3,9% y el 5,4% del total de muertes registradas por sexo. Entre la población menor de 75 años, el ictus también tuvo una presencia significativa: provocó el fallecimiento de 35 hombres (el 3,8% de las muertes en hombres en ese grupo de edad) y de 20 mujeres (el 4,4% del total de muertes en mujeres menores de 75 años).

En el período 2019-2023, la mortalidad por ictus en Navarra se redujo de forma notable, un 17%, respecto al quinquenio 2014-2018, consolidando una tendencia a la baja en la mayoría de los grupos de edad y sexo. El descenso ha sido especialmente destacado entre las personas mayores. En las mujeres de 85 años o más años, la mortalidad se redujo un 25% en los últimos cinco años. En los hombres también se registraron descensos significativos: del 29% en los menores de 65 años, del 21% en el grupo de 75 a 84 años y del 16% entre los de 85 o más años.

El descenso de la mortalidad de esta enfermedad tiene como consecuencia que aumenta el número de personas supervivientes a un ictus. Se estima que dos de cada tres personas que sobreviven a un ictus desarrollan algún tipo de secuela, que puede incluir alteraciones motoras, cognitivas, sensoriales, del lenguaje o emocionales, ha añadido el Ejecutivo.

En los últimos años, el número absoluto de primeros ictus o ictus incidentes en Navarra se mantuvo relativamente estable, con una media aproximada de 1.000 casos anuales. Entre 2019 y 2023 se registraron 138 casos de ictus por cada 100.000 habitantes, una cifra inferior a la estimada para el conjunto de España en 2017 (182 por 100.000). En nuestra comunidad se observa una tendencia a la baja en la aparición de ictus tanto en hombres como en mujeres. En los hombres, la tasa se redujo un 10,6% al pasar de 193 a 173 casos por 100.000 habitantes entre los periodos 2014-2018 y 2019-2023. En las mujeres, la disminución fue del 12,5%, de 121 a 106 casos por 100.000 habitantes. Aun así, los ictus siguen siendo más frecuentes en hombres, con una incidencia aproximadamente un 60% mayor que en mujeres.

LA PREVENCIÓN, UN FACTOR ESENCIAL

Las personas expertas coinciden en señalar que más de un 80% de los ictus serían evitables si se conocen y se tratan sus factores de riesgo, por lo que la prevención es un factor esencial, y debe empezar desde edades jóvenes.

Los principales factores de riesgo modificables de la enfermedad son la hipertensión arterial, la obesidad, la diabetes, el colesterol alto, el consumo de tóxicos y el tabaquismo. Todos estos factores de riesgo están interrelacionados entre sí, y son causantes de otra patología en aumento que es una de las más frecuentes causas de ictus, la cardiopatía con fibrilación auricular.

Los estilos de vida que favorecen estos factores son la falta de actividad física, el estrés y la falta de sueño, y una alimentación poco saludable.

Los principales síntomas que pueden indicar que una persona está sufriendo un ictus consisten en la aparición, de manera brusca, de desviación de comisura bucal, parálisis (total o parcial) o alteración de la sensibilidad de una parte del cuerpo, o bien la pérdida total o parcial de la visión, trastornos del habla o de la comprensión del lenguaje, o dolor de cabeza brusco e intensísimo.

Ante esos síntomas, aunque se presenten de manera transitoria o breve, es importante llamar inmediatamente al 112, que activará el protocolo de actuación urgente Código Ictus.