La Universidad Pública de Navarra concede nueve premios extraordinarios de doctorado correspondientes a dos cursos

Parte de las personas premiadas, con la directora de la EDONA, el vicerrector de Investigación, la madrina de la promoción y el rector de la UPNA - UPNA

PAMPLONA 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) ha concedido nueve premios extraordinarios de doctorado correspondientes a tesis leídas en los cursos 2020/21 y 2021/22.

Las personas galardonadas son Pedro Luis Dorado Morales, Andrés Echeverría Obanos y David Soba Hidalgo (Ciencias Agrarias y Agroalimentación); César Cuevas Lara y Maddi Osés Recalde (Ciencias de la Salud); Imanol Satrústegui Andrés (Ciencias Humanas y Sociales); Leticia Santamaría Arana (Ciencias y Tecnologías Industriales); Xiaowei Cai (Empresa, Economía y Derecho) y Leyre Catalán Ros (Tecnologías de las Comunicaciones, Bioingeniería y Energías Renovables).

Leyre Catalán Ros desarrolló en su tesis doctoral generadores termoeléctricos capaces de aprovechar el calor geotérmico de origen volcánico para producir energía eléctrica. La solución planteada fue demostrada con varios prototipos instalados en el volcán del Teide (Tenerife) y en el Parque Nacional de Timanfaya (Lanzarote), y ya ha sido patentada.

Las principales aplicaciones de este desarrollo son suministrar energía a estaciones de vigilancia volcánica y generar electricidad renovable, a media escala, en yacimientos de roca caliente seca. La tesis estuvo dirigida por el catedrático David Astrain Ulibarrena y la profesora Patricia Aranguren Garacochea, ambos del Departamento de Ingeniería de la UPNA y del instituto de investigación ISC.

En el caso de Xiaowei Cai, la investigación desarrollada analizaba los videojuegos bajo una perspectiva de marketing, deteniéndose en distintos aspectos como el comportamiento de las personas usuarias, la compra de bienes dentro del videojuego o la experiencia de 'flow' de los jugadores.

La tesis estuvo dirigida por el catedrático José Javier Cebollada Calvo y la profesora Mónica Cortiñas Ugalde, ambos, docentes de la Universidad Pública de Navarra (UPNA) e integrantes de su instituto de investigación INARBE.

Por otro lado, el terapeuta ocupacional César Cuevas Lara estudió en su tesis doctoral la gamificación para prevenir el deterioro funcional en personas mayores hospitalizadas.

Los resultados apuntaban que un programa de gamificación basada en tecnología proporciona "beneficios significativos en la función física y muscular y parece revertir el deterioro funcional frecuentemente asociado a la hospitalización aguda en personas mayores". Los directores del trabajo fueron Nicolás Martínez Velilla, investigador de Navarrabiomed, y Mikel López Sáez de Asteasu, profesor de la UPNA.

La tesis de Pedro Luis Dorado Morales, por su parte, llevaba por título 'Herramientas genéticas derivadas de Staphylococcus aureus para aplicaciones biotecnológicas en bacterias gram positivas'. Estuvo dirigida por los catedráticos de Microbiología de la UPNA e investigadores de Navarrabiomed Iñigo Lasa Uzcudun y Cristina Solano Goñi.

Andrés Echeverría Obanos estudió en su tesis doctoral cómo responden dos especies vegetales de leguminosas forrajeras, Medicago sativa, ampliamente cultivada a nivel mundial y comúnmente conocida como alfalfa, y Medicago truncatula, una especie de leguminosa presente de forma natural en el área mediterránea, ante situaciones de sequía. El trabajo estuvo dirigido por Esther González García, catedrática de Fisiología Vegetal de la UPNA.

La graduada en Dietética y Nutrición Humana Maddi Osés Recalde desarrolló, en su tesis doctoral, una herramienta llamada HEPAKID (sencilla y no invasiva) para la identificación del hígado graso en niños y niñas con sobrepeso u obesidad. La directora de la investigación fue la profesora de la UPNA e investigadora del ISFOOD Idoia Labayen Goñi.

Por su parte, la licenciada en Ciencias Ambientales Leticia Santamaría Arana desarrolló en su tesis doctoral un material para eliminar la presencia de residuos de medicamentos en el agua y evitar que lleguen a aguas subterráneas, superficiales o de consumo.

Lo novedoso de su investigación radica también en que "ha empleado un residuo peligroso (escorias salinas de aluminio) para generar hidróxidos dobles laminares, los materiales con los que retiene y separa los contaminantes del agua". Codirigida por el catedrático de Ingeniería Química Antonio Gil Bravo y la profesora titular de Ingeniería Química Sofía Korili, ambos del Departamento de Ciencias de la UPNA.

Por otro lado, el historiador Imanol Satrústegui Andrés investigó en su tesis doctoral los partidos de la izquierda revolucionaria y "el gran arraigo que tuvieron en Navarra en los últimos años del franquismo y durante la transición (entre los años 1970 y 1979)". El director de su tesis fue el profesor honorario de la UPNA Emilio Majuelo Gil.

Por último, David Soba Hidalgo analizó en su tesis doctoral los impactos del cambio climático sobre los cultivos de leguminosas y sus mecanismos de adaptación. El principal objetivo fue conocer mejor las alteraciones de los procesos fisiológicos, bioquímicos y metabólicos que se producen en estas plantas debido a factores ambientales (estrés abiótico). La investigación estaba codirigida por Iker Aranjuelo (UPNA) y Sergi Munné Bosch (Universidad de Barcelona).