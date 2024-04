UPN acusa al PSN de Pamplona de "negarse a apoyar el compromiso del Ayuntamiento con la Constitución y la Transición"

PAMPLONA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha acusado al PSN de "negarse a apoyar el compromiso del consistorio con la Constitución Española y la Transición como espacios de concordia y convivencia". "¿Hasta qué punto es capaz el PSN de renunciar a sus principios con tal de contentar y seguir blanqueando a EH Bildu?", se ha preguntado.

"No damos crédito, cada día franquean todas las líneas rojas e impiden que el Ayuntamiento de Pamplona se posicione a favor de cuestiones que reflejan la mayoría social constitucionalista que se da en la ciudad", han criticado desde la formación regionalista en un comunicado.

"La última fechoría ha sido negarse a apoyar el compromiso del consistorio con la Constitución Española y la Transición como espacios de concordia y convivencia", han señalado desde UPN, para quienes "los votantes socialistas no van a entender esta negativa a reafirmar el compromiso con cuestiones tan importantes y fundamentales que son el cimiento de nuestro sistema democrático".

Los regionalistas de Pamplona han considerado "absolutamente indignante el comportamiento del PSN en el último pleno, pues ha permitido nuevamente que EH Bildu se salga con la suya. Están perdiendo el norte de una manera que ya no tiene vuelta atrás".

A este respecto, han señalado que "no es la primera vez que la abstención del PSN permite que el Ayuntamiento de Pamplona se alinee con los planteamientos radicales que EH Bildu defiende". "Hace unos días el PSN permitió que no se condenaran los carteles de terroristas exhibidos en la Korrika. No sabemos qué será lo próximo", han rechazado.

En opinión de UPN, "es una muestra más del pago que el PSN está haciendo a EH Bildu por su apoyo en Madrid. Están continuamente blanqueándoles, cuando ha quedado demostrado en estos tres meses que Bildu es la de siempre, una fuerza que solo busca, como afirmó Otegi expresamente en el Aberri Eguna celebrado en Pamplona, la independencia y la creación de Euskalherria con Navarra dentro".

La formación ha criticado que "el PSN está obsesionado con vender que por su trabajo se va a crear un Plan de Convivencia en Pamplona", sin embargo, "se lo han 'encargado' a EH Bildu, que son quienes a día de hoy la siguen alterando. Es el mundo al revés".

"Además, ¿qué convivencia se va a construir si no partimos del reconocimiento al propio modelo de convivencia del que nos hemos dado todos los españoles, como es la Constitución Española, y del espíritu de concordia y consenso que representó la Transición?", se han preguntado los regionalistas.