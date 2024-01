UPN critica que Salud "señale como responsable al ciudadano" por un "colapso" del sistema sanitario "que era previsible"

PAMPLONA, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

UPN ha criticado que "desde el Departamento de Salud se señale como responsable al ciudadano del colapso que se vive estos días en el sistema sanitario, una situación que era previsible".

"En el Departamento de Salud deberían ser más críticos con los mecanismos de comunicación que han puesto en marcha para informar a la ciudadanía sobre cómo actuar", indican los regionalistas, y ponen como ejemplo la vacunación, "ya que a pesar de la importancia que se le da no se ha informado correctamente sobre qué hay que hacer en este momento para pedir cita para ser vacunado y la solicitud a través de la carpeta sanitaria está inoperativa".

En un comunicado, UPN ha lamentado que "los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad foral sean los que, en última instancia, sufran las consecuencias de la incapacidad del Departamento de Salud para afrontar una situación epidemiológica totalmente previsible, similar a la de años previos a la pandemia y que empeorará en los próximos días, y a pesar del esfuerzo de muchos profesionales sanitarios, que están intentando dar lo mejor de sí mismos en condiciones muy poco favorables".

La formación ha señalado que "no es nada nuevo lo que estamos viviendo en cuanto a casos de gripe en esta época del año". "No es de recibo que la gente tenga que ir a las siete de la mañana a hacer cola al centro de salud para que pueda recibir atención sanitaria porque hay centros de salud de los que no se obtiene respuesta después de una hora llamando por teléfono. Evidentemente, mucha gente termina en los servicios de urgencias para que le atiendan", ha subrayado.

Los regionalistas han afirmado que "llevamos mucho tiempo advirtiendo de los problemas existentes en Atención Primaria y en el momento en el que el sistema requiere la eficacia de esta primera línea de atención quedan al descubierto las carencias de un modelo sanitario que hace ya tiempo dejó de dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía y que requiere un cambio de rumbo urgente".

"A esto se suma que el Departamento de Salud, aun sabiendo que estas cifras de gripe y covid podían llegar, ha sido totalmente incapaz de activar un plan de contingencia a la altura de las necesidades", han criticado.

En relación con los planes de contingencia, han destacado que "el propio Departamento de Salud anunciaba a principios de diciembre que se encontraba 'preparado para el aumento de los virus respiratorios' y que tenían preparados los planes de contingencia que suponían refuerzo de personal, incremento de recursos para atenciones y camas de ingreso hospitalario". "Pero la realidad ha sido otra muy diferente, ya que la contratación de personal para refuerzo no ha sido la suficiente y en algunos turnos más de 20 pacientes con indicación de ingreso hospitalario han tenido que esperar en el servicio de urgencias por falta de camas", han concluido.