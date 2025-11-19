UPN dice que los "indicios de corrupción" están "abrasando" a Chivite: "Cerdán y Belate se la van a llevar por delante"

PAMPLONA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha afirmado que "hay indicios de corrupción" que "están abrasando" a la presidenta de Navarra, María Chivite, y ha asegurado que "Cerdán y Belate se la van a llevar por delante".

Así se ha pronunciado este miércoles, en declaraciones a los medios de comunicación, en referencia al último informe de la UCO sobre el 'caso Cerdán'. Ibarrola se ha mostrado "muy orgullosa de representar a un partido como UPN, que fue el único partido que tuvo el valor de ir a denunciar la adjudicación de Belate ante la Guardia Civil". "Y por eso, entre otras cosas, probablemente estemos aquí", ha subrayado.

"Quiero recordar las palabras que afirmó María Chivite hace escasos días en el debate del Estado de la Comunidad. Decía: 'No me harán caer, no lo van a conseguir'. Pues bueno, la realidad es que Cerdán y Belate se la van a llevar por delante. Hay caso Belate. Claro que hay caso Belate", ha remarcado.

Según la regionalista, "hay caso Belate porque la UCO lo viene investigando desde septiembre del 2024, desde que UPN puso la denuncia ante la Guardia Civil". "Hay caso Belate porque ayer conocíamos un informe demoledor en el que la propia UCO le pide al juez que incorpore el caso Belate en esta supuesta trama de corrupción de adjudicaciones de obra pública investigada por el Supremo", ha añadido.

También ha señalado que a raíz del nuevo informe de la UCO "ratificábamos que Servinabar es una empresa que se creó para delinquir, y también ratificábamos que el 45% de esa empresa era de Santos Cerdán".

"No se nos puede olvidar que fue Chivite, el Gobierno de María Chivite, el que adjudica Belate, 76 millones de euros, la mayor obra pública de Navarra de los últimos 15 años, a Cerdán, su amigo, su mentor y el que mandaba en el Gobierno de Navarra, en el Partido Socialista de Navarra y en la propia María Chivite", ha comentado.

Según ha añadido, Cerdán "hizo presidenta a María Chivite". "María Chivite es presidenta gracias a Cerdán. Y la hizo presidenta pues parece ser que para seguir robando. Yo lo que le preguntaría desde aquí a María Chivite es si nos puede asegurar a todos los navarros si esas adjudicaciones que ha hecho su gobierno no han contribuido, como parece, al enriquecimiento de Santos Cerdán y de su familia", ha subrayado.

También ha planteado "si nos puede asegurar si en los próximos días, en las próximas semanas, en los próximos meses, no vamos a ver cómo algún otro miembro del Partido Socialista de Navarra se ha podido enriquecer también o va a aparecer en esta trama, en estos audios, ya veremos a ver".

Preguntada por los medios de comunicación si realiza estas afirmaciones debido a "alguna sospecha" de alguna persona en concreto, Ibarrola ha respondido que "no he sugerido nada". "He preguntado a María Chivite si nos puede asegurar que no hay nadie más del Partido Socialista implicado, como hemos conocido en estos pagos de familiares de Cerdán en este caso. Yo no he sugerido nada", ha afirmado.

A su juicio, "es imposible pensar que María Chivite era ajena a todo esto". "Es imposible pensar en la carrera política de María Chivite sin Cerdán al lado. Y es muy difícil pensar, para mí y yo creo que para toda la sociedad navarra, que ha sido ajena a todo lo que estaba ocurriendo. Así como me parece imposible pensar que no sabía nada de lo que estaba ocurriendo con Cerdán, yo lo que pregunto es si nadie más de este entorno estaba implicado. Será el Partido Socialista de Navarra y ella la que lo tendrán que decir", ha dicho.

A su juicio, "es curiosa la reacción" del PSN, que "ayer decía que la actitud de Cerdán es inaceptable". "Yo creo que nos tratan a los navarros por idiotas. Una huida hacia adelante, súper tibia, hoy de María Chivite, y también unas declaraciones tibias de partidos que la siguen sosteniendo en el gobierno, como Geroa Bai y EH Bildu, que solo muestran preocupación ante la gravedad del informe que conocimos ayer", ha criticado.

Ibarrola ha añadido que María Chivite "se empeñó en decir que Cerdán era inocente, que le estábamos persiguiendo a un inocente, que no había hecho nada, y Cerdán sale hoy de la cárcel después de casi seis meses". "Se empeñó María Chivite después en decir que no había caso Belate, que no se estaba investigando el caso Belate. Ayer sabemos que sí había caso Belate. En el Debate del Estado de la Comunidad nos dijo y ahora afirma 'no hay indicios de corrupción en mi Gobierno'. Bueno, hay indicios de corrupción que la están abrasando", ha afirmado.

La regionalista también ha hecho referencia a las declaraciones realizadas por Chivite, cuando afirmó que "no me harán caer". "Pues reitero: Cerdán y Belate se la van a llevar por delante. La verdad es que se ha caído todo lo que ha ido diciendo. Efectivamente, Cerdán no era tan inocente como nos pretendía hacer creer. Había caso Belate", ha incidido.

Ahora, ha continuado, Chivite "dice que nada tiene que ver su Gobierno con todo lo que hemos conocido ayer, ni nada tiene que ver el Partido Socialista de Navarra", pero "se le está cayendo todo y la credibilidad de María Chivite a estas alturas es igual a cero".

EXIGE QUE EL PSN PIDA "PERDÓN"

"Reitero el honor y el orgullo de liderar UPN, un partido honesto, un partido que ha gobernado muchos años sin ningún caso de corrupción y un partido que se ha comportado de manera responsable y valiente acudiendo a la Guardia Civil a denunciar la adjudicación de Belate", ha manifestado.

Y "ante los insultos, difamaciones que hemos conocido de María Chivite y del Partido Socialista de Navarra y todo lo conocido ayer", ha exigido a María Chivite y al PSN, "en primer lugar, que pidan perdón a toda la sociedad navarra, porque han dejado a Navarra por los suelos ante todo el país".

"En segundo lugar, que pidan perdón a UPN, que nos han llamado de todo, que esto era creatividad, bulos, barro para hacerla caer. No, no la va a hacer caer Unión del Pueblo Navarro, la va a hacer caer todo lo que estamos conociendo hasta ahora. Y en tercer lugar, que ya deje de agarrarse y que empiece a asumir responsabilidades políticas de una vez", ha reclamado.

A su juicio, el de María Chivite "es un Gobierno acabado". "Ella lo sabe, los navarros lo saben y cuanto antes esté Navarra en manos de un Gobierno honesto, con líderes honestos que estén pensando en mejorar Navarra y no en tapar lo siguiente que va a ocurrir en esta lamentable trama, mucho mejor para todos", ha manifestado, tras incidir en que la "credibilidad" de Chivite "es nula".

En respuesta a los periodistas sobre la decisión del Tribunal Supremo de dejar en libertad a Santos Cerdán, Ibarrola ha señalado que "sabíamos que cuando tuvieran pruebas suficientes estaba previsto que lo iban a liberar". "Recogidas ya o teniendo las pruebas que necesitaban y no habiendo, según el propio tribunal, el riesgo de poderlas destruir, que era por lo que lo mantenían en prisión provisional, de momento lo han soltado, que yo creo que todos sabíamos que iba a ocurrir antes o después y sabíamos que iba a ser antes de final de año", ha indicado.