UPN dice que la proposición de ley de los socios de Gobierno y Bildu va a "dificultar aún más" el acceso a la vivienda

PAMPLONA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz parlamentario de UPN en materia de vivienda, Juan Luis Sánchez de Muniáin, ha afirmado que la proposición de ley sobre vivienda asequible presentada por los grupos que conforman el Gobierno de Navarra y EH Bildu va a generar "el efecto contrario al que dice que va a producir" y "va a dificultar aún más el acceso a la vivienda".

Según ha destacado este martes en una rueda de prensa, los regionalistas han registrado más de 15 enmiendas a la proposición de ley, con la que a su juicio "se pierde una oportunidad de facilitar este acceso a la vivienda".

Entre otras cuestiones, ha criticado que "no se aborda ni una sola medida para agilizar la disposición de suelo para la construcción de vivienda, a pesar de que hay escasez de oferta", y que "no solo no se corrige" la "creciente desprotección e inseguridad jurídica para los arrendadores" sino que "se acentúa".

"Esta ley no establece obligaciones para la Administración con el fin de eliminar obstáculos que en estos momentos están haciendo inviables o de difícil ejecución planeamientos urbanísticos que son capaces de generar vivienda. Lo que propone es, de alguna forma, repartir las migajas, es decir, administrar los restos que quedan sin crear nada nuevo, porque si no se desarrolla más suelo, solo les queda estrujar lo que ya se tiene, las viviendas disponibles, que son cada vez menos", ha comentado.

Con estas decisiones, según ha dicho, "se va a agudizar el problema de escasez de vivienda en Navarra por falta de oferta, dado que los planeamientos se alargan en los plazos". "Se están consumiendo los escasos recursos disponibles sin generar nuevos", ha advertido, tras añadir que esta ley "es una nueva vuelta de tuerca para exprimir a los propietarios de vivienda".

Ha criticado Muniáin que "se imponen más trabas y obstáculos" a quienes quieran alquilar una vivienda y se introduce un nuevo concepto, el de acoso inmobiliario, "de una forma indeterminada, de una forma subjetiva, con lo cual se añade más inseguridad jurídica".

Por otro lado, ha considerado que la proposición de ley, "tal y como está redactada, supone un varapalo para la rehabilitación" ya que "para acogerse a unas ayudas a la rehabilitación, por primera vez que se recuerde, la subvención no va a depender solo de la renta, sino también del patrimonio". "Quien tenga un patrimonio de más de 100.000 euros, juntando todas las posesiones, queda excluido de toda ayuda para la rehabilitación de vivienda", ha subrayado, tras apuntar que "esto parece un patrimonio extenso", pero en función de los precios actuales, "cualquier vivienda prácticamente en Navarra supera los 100.000 euros".

PROPUESTAS DE UPN

En este sentido, Muniáin ha destacado que desde UPN van a proponer las correspondientes enmiendas para suprimir todas aquellas disposiciones "que tienen una incidencia negativa sobre el acceso del alquiler de vivienda".

"Vamos a proponer también, en favor de la agilidad en las tramitaciones de construcción y de rehabilitación de viviendas, la figura de entidades colaboradoras urbanísticas en la concesión de licencias", ha indicado el regionalista, que ha explicado que "es una figura que hay en otras comunidades" como Aragón o Madrid, entre otras. Según ha explicado, "si estamos ahora en plazos de entre nueve meses y un año, según qué administraciones", con esta figura podrían realizarse reducciones "importantes" y fijarse en unos tres meses.

También, ha continuado, "vamos a insistir en que se debe eliminar de nuestro ordenamiento un artículo que hace inviables algunos desarrollos urbanísticos como es el caso de Donapea". "Planteamos la supresión del apartado 2 del artículo 18 de la ley de cambio climático, que dice que se tienen que reservar en superficie y en el mismo sector toda la superficie necesaria para crear todo el gasto energético del desarrollo urbanístico", ha remarcado.

Por otro lado, ha apostado por suprimir la exigencia de que "en el año 2030 todas las viviendas tengan calificación energética A o B". "Es imposible porque prácticamente muy pocas viviendas tienen hoy esa calificación tan exigente. No nos planteemos objetivos inalcanzables porque luego, además de que podemos tener problemas en el desarrollo, sabemos de antemano que no los vamos a cumplir y eso implica un engaño a la ciudadanía", ha apuntado.

Asimismo, "vamos a exigir la publicación en tiempo real del número de demandantes de vivienda protegida", pues es un indicador "que va creciendo" y que "ya no aparece de esa manera inmediata como aparecía antes". "Yo creo que el Gobierno cada vez lo quiere esconder más, porque es el que destapa la vergüenza de que esa lista de demandantes de vivienda protegida crece de manera continua y alcanza unas proporciones en estos momentos nunca conocidas en Navarra", ha añadido.

Por parte de los grupos proponentes "se destacó como gran novedad el sorteo", algo a su juicio "anecdótico" y que "de alguna forma lo que hace es establecer que la vivienda protegida es un premio, porque hay muy poca". "Y lo que hay que hacer es promover vivienda protegida para que realmente se puedan cumplir las expectativas de demanda que en estos momentos hay y se pueda de esa manera realmente frenar los precios", ha dicho.

También ha considerado que "esta ley, en realidad lo que quiere es allanar el camino para la anunciada sociedad mixta de vivienda", cuando Nasuvinsa "puede hacer lo que debería hacer esta sociedad mixta que anuncian desde el Gobierno y sin embargo crean otra".

En cuanto a la tramitación de la proposición de ley, ha explicado que se elevará a pleno, en el que se decidirá si se toma en consideración esa ley o no. Como en este caso "tiene los votos" necesarios, "saldrá adelante, y a partir de ahí se establecerá un plazo para que los grupos puedan registrar las enmiendas correspondientes", que serán debatidas en comisión y posteriormente en un pleno.