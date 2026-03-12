UPN dice que la "satisfacción" del PSN con su acuerdo con EH Bildu es "una patraña y un engaño a los pamploneses"

PAMPLONA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha afirmado que la "satisfacción" mostrada por el PSN respecto al cumplimiento de su acuerdo con EH Bildu es una "patraña y un engaño a los pamploneses".

"No hay que olvidar que el acuerdo en sí es una mentira. La entrega de Pamplona a EH Bildu la pactó Santos Cerdán a cambio de los gobiernos de Sánchez y Chivite, como él mismo ha admitido, por lo que todo lo demás es pura escenificación. Los concejales de Pamplona no negociaron nada y, por lo tanto, no pueden hacer ningún seguimiento de lo negociado", ha asegurado la formación en un comunicado.

UPN ha mostrado su "estupor" por el hecho de que "lo único que preocupa al PSN" es la puesta en marcha del Plan de Convivencia. "Dejar la convivencia en manos de EH Bildu, que es el principal obstáculo para la convivencia en esta tierra, es una aberración que solo servirá para seguir permitiendo que los radicales abertzales sigan campando a sus anchas en Pamplona y para seguir blanqueando el pasado criminal de ETA", ha asegurado. En este sentido, ha destacado que el alcalde Joseba Asiron "nos ha dado la razón cuando ha equiparado salir en la Korrika con carteles de asesinos a apoyar al Alcoyano".

Los regionalisas han calificado de "insulto a la inteligencia" que los socialistas se hayan mostrado satisfechos y hayan afirmado que "Pamplona avanza y se mueve al ritmo de las propuestas del PSN". "Mientras la única preocupación de los socialistas es dejar la convivencia en manos de EH Bildu, los principales problemas que afronta Pamplona empeoran. El acceso a la vivienda está peor que nunca, los grandes planeamientos no avanzan y la única solución implementada, el precio máximo del alquiler en las zonas tensionadas, se ha cargado la oferta, empeorando todavía más la situación", han reprochado.

En la misma línea, ha destacado que en materia de seguridad "hay aumentos generalizados en la inmensa mayoría de tipos delictivos, especialmente las agresiones sexuales con penetración".

Por otro lado, UPN ha recordado que la semana pasada "120 trabajadoras de Acción Social denunciaron su situación laboral y presiones políticas para cambiar criterios técnicos a la hora de dar prestaciones económicas". A ello ha sumado que "la circulación y el estacionamiento, con cientos de plazas perdidas en poco más de dos años, están peor que nunca; han destrozado en dos años el servicio de alquiler de bicicletas eléctricas; y hay subidas brutales del Impuesto de Contribución Territorial y de la Tasa de Residuos sin que se traduzcan en mejoras en los servicios".

"Pamplona está peor que nunca, pero el PSN está encantado porque EH Bildu va a liderar un Plan de Convivencia", han concluido desde el grupo municipal.