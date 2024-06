UPN dice que el secretario y el interventor de la mesa de Belate han presentado denuncias en la Oficina Anticorrupción

PAMPLONA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los parlamentarios de UPN Juan Luis Sánchez de Muniáin y Pedro González han advertido este martes en una rueda de prensa de que el secretario y el interventor delegado que participaron en la mesa de contratación para la duplicación de los túneles de Belate han presentado sendas denuncias ante la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra en relación con el proceso de adjudicación que se ha seguido en el departamento de Cohesión Territorial del Gobierno foral.

Los parlamentarios de UPN han ofrecido en la rueda de prensa la información que han recabado de la Oficina Anticorrupción, órgano que a su vez ha confirmado que está investigando los hechos y que ha solicitado al departamento diversa documentación relacionada con la mesa de contratación de las obras.

Por su parte, Sánchez de Muniáin ha explicado que el asunto también está en manos de los servicios jurídicos de UPN. "No vamos a desvelar una estrategia procesal. Cuando haya noticias las diremos", ha indicado el parlamentario foral.

Además, la Oficina Anticorrupción ha informado a UPN de que el secretario y el interventor han formulado denuncias por los expedientes de contratación relacionados con la exigencia de una determinada marca de luminarias. "La Oficina ha abierto expediente, pero en este caso lo ha suspendido al conocer que el asunto se está investigando en la fiscalía", ha indicado.

Juan Luis Sánchez de Muniáin ha destacado que "todas estas denuncias son realizadas por funcionarios del Gobierno de Navarra, son los propios funcionarios quienes están denunciando las actuaciones de este proceso, no es UPN, ni son bulos, ni meras sospechas, sino denuncias reales sobre posibles falsedades, sobre actuaciones indebidas o contraviniendo la ley, no solo durante los procesos de adjudicación de las obras sino con posterioridad al mismo".

En concreto, Sánchez de Muniáin ha explicado que, "de la información que nos ha proporcionado la Oficina Anticorrupción, conocemos que el secretario de la mesa ha interpuesto denuncia ante la oficina comunicando las 'falsedades' expresadas en el Parlamento por el consejero de Cohesión Territorial y el director general de Obras Públicas en sus respectivas comparecencias".

Del mismo modo, el interventor delegado que también participó en la mesa ha presentado otra denuncia que "se centra en las actuaciones realizadas por el director general de Obras Públicas tras el proceso seguido por la mesa de contratación". "El interventor denuncia que tales actuaciones son contrarias a derecho y que pueden llevar la nulidad del proceso de contratación. Haciendo uso de un informe de la Junta de Contratación de 2014, el interventor dice que el órgano de contratación ya no puede hacer más actuaciones por su cuenta, y sin embargo el director general no solo las realizó, sino que presumió de ellas en una comparecencia parlamentaria", ha indicado.

A esta cuestión se ha referido Pedro González, que ha explicado que la mesa de contratación finalizó sus actuaciones el 23 de octubre y "a partir de ahí no puede haber otra cuestión más que se envíe la documentación al órgano de contratación que es el director general, y si tiene una duda elevarla a la Junta de Contratación".

Sin embargo, ha afirmado que el día 8 de marzo, en una comparecencia en el Parlamento, el director general "dice que para aclarar las dudas y discrepancias que existían sobre un punto capital -comprobar si la adjudicataria había realizado algún túnel por una cantidad económica mínima establecida en el proceso-, él muestra un certificado que dice que ha pedido a la delegación del Ministerio de Transporte en Aragón, que indica que la adjudicataria había realizado un túnel por ese valor". "Y dice que él ha pedido, por su cuenta y riesgo, esa justificación al Ministerio de Transportes. La primera mentira es que él no la ha pedido, sino que ha sido la empresa quien en fecha 20 de diciembre, muy posterior al cierre de la mesa, lo ha pedido", ha asegurado el parlamentario de UPN.

Pedro González ha añadido que el director general pidió el 21 de diciembre al presidente de la mesa que aclarara determinadas cuestiones en la mesa, entre ellas el certificado relativo a la empresa adjudicataria. "El secretario de la mesa contesta que la mesa ya está cerrada", ha indicado.

Por tanto, el parlamentario de UPN ha sostenido que "la irregularidad manifiesta es que la mesa sigue funcionando y pidiendo documentación dos meses después de que la mesa se cerrara y la irregularidad mayor es que el director general, en la comparecencia del 8 de marzo, miente para justificar que la mesa sigue funcionado, diciendo que él ha pedido un certificado que tampoco podía pedir".

Por otro lado, Sánchez de Muniáin ha explicado que la Oficina Anticorrupción le ha confirmado que la Cámara de Comptos va a revisar el proceso de contratación de las obras de duplicación de los túneles y que la propia oficina ha abierto un expediente respecto a este proceso. Entre otra documentación, ha solicitado el certificado de nombramiento de los miembros de la mesa, la copia de todas las actas de las reuniones de la mesa, la copia del certificado de 20 de diciembre relativo a la empresa adjudicataria, la copia del acta de una reunión del 6 de noviembre de 2023 en la que el director general solicitó aclaraciones del expediente, o copias de ocho correos que no se enviaron inicialmente al Parlamento porque el Gobierno los consideraba "extemporáneos" y que finalmente sí fueron remitidos.

Pedro González ha indicado que "la principal dificultad para conocer el desarrollo general del proceso es que no nos dan información y nos mienten descaradamente en sede parlamentaria sobre esa información". "Tenemos que esperar las resoluciones de la Cámara de Comptos y la Oficina Anticorrupción, que está pidiendo todos los datos que ponen en evidencia un procedimiento absolutamente viciado y que según los técnicos participantes en esa mesa es nulo de pleno derecho", ha señalado.

Al margen de lo relativo a los túneles de Belate, UPN también ha pedido información sobre las obras del tramo 3 de la conversión de la carretera N-121-A en una vía 2+1. "Hay cuatro empresas que se habían presentado. La valoración de ese tramo es sencilla y no tenía que tener ninguna dificultad. Llevamos 15 meses desde que esa mesa se puso a funcionar. A día de hoy no sabemos nada. Nos han dicho que como la mesa sigue con sus trabajos no nos pueden dar ninguna información", ha indicado.

UPN también ha preguntado a la Oficina Anticorrupción por el expediente al consejero de Cohesión Territorial, Óscar Chivite, por incompatibilidad, y "la Oficina nos ha comunicado que ha iniciado expediente sancionador por falta grave, que ha designado instructor del expediente y que está examinando el expediente".