UPN exige a Asiron que retire pancartas de Sortu en favor de los etarras Txiki y Otaegi

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido "responsabilidades" al alcalde, Joseba Asiron, después de que Sortu, formación encuadrada en EH Bildu, "haya colocado varias pancartas de grandes dimensiones con los rostros de los etarras Txiki y Otaegi en el colegio público de Mendillorri el día que comienzan las fiestas del barrio". Además, la formación regionalista ha reclamado "la inmediata retirada de las pancartas".

"Lamentablemente nos tienen acostumbrados a que en todas las fiestas de los barrios se produzcan episodios de enaltecimiento del terrorismo, pero en esta ocasión la gravedad es mayor, ya que es Sortu, que como parte de EH Bildu forma parte del equipo de gobierno, quien 'firma' las pancartas. Es del todo intolerable y el alcalde debe asumir responsabilidades", ha manifestado UPN en una nota.

La formación regionalista ha apuntado que este hecho se produce precisamente un mes después de que el concejal delegado de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, "participara activamente en el Hatortxu Rock, un festival musical con el objetivo declarado de trabajar por excarcelar a los presos de ETA, e incluso protagonizara un brindis en favor de los terroristas". "El propio Asiron ha participado en numerosas ocasiones en manifestaciones en favor de los presos de ETA, a las que ha animado a asistir desde la puerta misma del Ayuntamiento de Pamplona. La imagen recurrente del equipo de gobierno posicionándose con quien tanto daño ha causado a la sociedad pamplonesa y navarra, por mucho que no sorprenda tratándose de quien se trata, es un daño irreparable a la imagen de Pamplona, algo que no podemos permitir", han apuntado los regionalistas.