UPN "lamenta" que Chivite "desprecie todos los ofrecimientos al diálogo para pactar las medidas fiscales"

PAMPLONA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

UPN ha "lamentado" este miércoles que la presidenta de Navarra, María Chivite, "haya despreciado todos los ofrecimientos al diálogo que se han realizado en las últimas fechas desde la formación, y en concreto, por parte de Cristina Ibarrola, para hablar y acordar políticas que beneficien a los ciudadanos, incluso para pactar las medidas fiscales".

"Esos intentos se han llevado a cabo pese a haber rechazado la mano tendida de UPN para los Presupuestos, porque entendíamos que había tiempo para hablar, desde la moderación y la sensatez, y no perseverar por parte del PSN y Chivite en la exclusión del principal partido de Navarra", ha explicado la formación.

Así, ha destacado que "el resultado de lo anunciado hoy en materia tributaria vuelve a reflejar que la dependencia de la presidenta Chivite de EH Bildu condiciona e impide el retorno a una política fiscal que devuelva a Navarra a los niveles punteros de competitividad y atracción que le han caracterizado con otros gobiernos". "No se produce ningún alivio fiscal para la mayor parte de la población, como son familias y clase media trabajadora, por no hablar de que no hay medidas dirigidas a que los jóvenes no se tengan que marchar. Vamos a seguir siendo la comunidad en la que más IRPF se paga, también en patrimonio y sociedades, y no vamos a salir del vagón de cola de la competitividad fiscal autonómica", ha criticado.

Según los regionalistas, "todo lo que sea mantener a los navarros en peor situación fiscal que la del resto de los españoles no es una política fiscal aceptable". "Muy al contrario, resulta decepcionante consolidar un modelo que castiga a familias, clase media trabajadora, autónomos y empresas", han dicho.

Asimismo, han resaltado que el Gobierno "haya rectificado e incorpore ahora, aunque sea de manera parcial, medidas que había suprimido y que venían siendo reclamadas por UPN, como los incentivos al alquiler de vivienda y la exención por reinversión empresarial de beneficios". "Queda en evidencia que la supresión de estas mejoras fue un error", han concluido.