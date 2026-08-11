UPN de Pamplona acusa al equipo de gobierno de "tramitar multas de tráfico casi un año después de las infracciones"

PAMPLONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado este martes "una muestra más de la mala gestión" del equipo de gobierno municipal "tras detectar que algunas multas de tráfico notificadas el pasado julio corresponden a infracciones cometidas en julio y agosto de 2025, por lo que habría transcurrido casi un año desde los hechos".

En un comunicado, los foralistas han señalado que "en varias ocasiones" ya habían advertido de la "lentitud con la que el Ayuntamiento estaba gestionando las sanciones procedentes de los radares en diferentes puntos de la ciudad y de las entradas irregulares como en la calle Irunlarrea". "Advertimos de que se estaban acumulando retrasos y ahora comprobamos que el problema sigue sin solucionarse", han señalado.

Según UPN, "esta demora resulta especialmente grave porque la normativa establece unos plazos para la notificación de las sanciones de tráfico y, una vez transcurridos, las infracciones pueden quedar prescritas".

"Es incomprensible que el Ayuntamiento tarde prácticamente un año en tramitar y notificar determinadas multas. No hablamos de unos días de retraso, sino de meses y meses en los que un expediente permanece sin tramitar", han criticado.

Los regionalistas han señalado que esta situación "demuestra la falta de capacidad de gestión del equipo de Asiron" y han advertido de que "el retraso no solo afecta a la eficacia de las sanciones, sino que también supone un coste para el propio Ayuntamiento".

"Hay trabajadores municipales que tienen que dedicar tiempo a tramitar estos expedientes, revisar la documentación, preparar las notificaciones y realizar todos los trámites administrativos. Si después la multa llega fuera de plazo y prescribe, todo ese trabajo se ha hecho en balde", han señalado desde UPN.

En este sentido, han reclamado al equipo de gobierno que "explique cuántas sanciones se han notificado fuera de plazo, cuántas han podido prescribir como consecuencia de estos retrasos y cuál es el coste que está suponiendo para el Ayuntamiento esta deficiente tramitación".

UPN ha insistido en que "no es la primera vez" que advierte de "los problemas en la gestión de estas multas" y ha exigido al equipo de Asiron que "adopte medidas para evitar que los retrasos continúen".

"El Ayuntamiento no puede permitirse que expedientes sancionadores se queden en un cajón durante meses para después descubrir que ya no pueden hacerse efectivos", han afirmado.

Los regionalistas han añadido que la situación es "un ejemplo más de una forma de gestionar basada en la falta de previsión y de control" y han reclamado "mayor agilidad y rigor en la tramitación de las sanciones municipales".