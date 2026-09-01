UPN de Pamplona critica la decisión de retirar el escudo del zaguán del Ayuntamiento y acusa a Asiron de "sectario"

PAMPLONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha criticado la decisión de retirar el escudo de armas que actualmente preside el zaguán del Ayuntamiento de Pamplona, que se reubicará en el salón de recepciones, para colocar en su lugar una réplica del escudo original de la ciudad con motivo de los actos programados por el Privilegio de la Unión.

En un comunicado, desde UPN han ha acusado al alcalde de Pamplona, Joseba Asiron, de "gobernar en función de sus obsesiones" y ha destacado que "Asiron ya había retirado el escudo en 2016 -posteriormente fue devuelto a su lugar original durante el gobierno de Navarra Suma-".

Entonces, Asiron "calificó la obra, que data de 1735, se encuentra en el Ayuntamiento desde 1907 y tiene un indudable valor histórico y artístico, de 'escudo borbónico que nada tiene que ver con la ciudad". "Asiron se empeña en borrar de la historia de Pamplona lo que no le gusta y en reescribirla a su antojo. Es curioso su empeño en dejar su impronta 'histórica', de manera unilateral sin contar con el consenso que requieren este tipo de cuestiones", han remarcado.

Según han añadido desde UPN, "en este último año decidió retirar las estatuas de los reyes del Paseo Sarasate y ahora el escudo del zaguán, que es la entrada de la Casa Consistorial, por no hablar de todos los cambios en los nombres de las calles que ha impuesto".

"Estas son sus prioridades. ¿Qué será lo siguiente? Tenemos un alcalde sectario, más preocupado por sus obsesiones que por solucionar los problemas de los pamploneses, problemas que se agravan a cada día que sigue en el cargo", han señalado los foralistas.