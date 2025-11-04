UPN Pamplona exige la dimisión de Alonso por "desconocer" si hubo refuerzo policial en la Carpa debido al asentamiento

PAMPLONA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de UPN en el Ayuntamiento de Pamplona ha exigido la dimisión del concejal de Seguridad y Convivencia Ciudadana, Endika Alonso, "después de que este haya admitido desconocer si hubo un refuerzo policial en la zona de la Carpa universitaria, a pesar de conocer la existencia del asentamiento en el que se produjo una agresión sexual por la que han sido encarceladas provisionalmente cuatro personas".

"Después de preguntarle en sucesivas ocasiones, Alonso ha admitido que tenía constancia de la existencia del asentimiento y que, aun así, desconoce si esto se consideró a la hora de reforzar la presencia policial en la zona. Ya nos parece grave que el responsable de la seguridad ciudadana en Pamplona no esté enterado de esto antes de la celebración de un evento de esta magnitud", han manifestado desde UPN en una nota de prensa.

Para los regionalistas, "que después de lo que ha pasado no preguntara sobre ello el día siguiente, y casi dos semanas después todavía lo desconozca, es un insulto a la ciudadanía para que deje el puesto con efecto inmediato".

Por ello, ante "la gravedad de las declaraciones" del concejal de Seguridad Ciudadana, los regionalistas han anunciado que pedirán formalmente la dimisión de Alonso en la próxima Comisión de Presidencia, aunque creen que "por responsabilidad, el propio Alonso debiera dimitir de forma inmediata". "Lo que ha dicho demuestra una indiferencia y una incapacidad totalmente incompatibles con el cargo que ostenta", han apuntado.