UPN pide la condonación del 22% de deuda a Navarra tras el anuncio de ERC sobre Cataluña

PAMPLONA 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de UPN en el Parlamento de Navarra, Javier Esparza, ha pedido la condonación del 22% de deuda de la Comunidad foral, después de que ERC haya anunciado un acuerdo con el Gobierno de España para condonar el 22% de la deuda que tiene Cataluña en el Fondo de Liquidez Autonómica.

"Estamos hablando de condonar una deuda a Cataluña de en torno a los 17.104 millones de euros. Si esto es así y se confirma, desde luego UPN va a exigir la condonación del 22% de la deuda que tiene Navarra, que se puede situar en torno a los 600 millones de euros", ha indicado Javier Esparza al término de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra.

El portavoz de UPN ha señalado que "lo que no puede ser es que Cataluña reciba una subvención directa del Gobierno de España, de dinero de todos, porque son catalanes, porque apoyan a Pedro Sánchez, porque mantienen en el Gobierno a Pedro Sánchez y porque son más majos que los demás". "Pues no, los catalanes no son más majos que los demás, son igual de majos que el resto de los españoles. Por tanto, si se toma esa decisión y desde el Gobierno de España se confirma esto, UPN va a pedir la condonación del mismo porcentaje, porque creemos que tiene que haber justicia en este país y creemos que una cuestión tan seria como la financiación autonómica no puede estar al albur de los intereses partidistas, de los intereses políticos de nadie, tampoco de Pedro Sánchez", ha afirmado.

Javier Esparza ha confiado en "encontrar el apoyo de todas las formaciones políticas de esta Cámara, empezando por el propio Partido Socialista de Navarra, porque ya vale de mirar para otro lado, ya vale de hacer como que no vemos, ya vale de aceptar todo lo que te digan desde Madrid, ya vale de decirle siempre 'sí' a Pedro Sánchez, habrá que defender Navarra de una vez". "Queremos el mismo trato que a los demás", ha señalado.