UPN pide a Geroa Bai que "abandone el Gobierno de Navarra" y exija a Chivite convocatoria de nuevas elecciones

Archivo - La presidentra de UPN, Cristina Ibarrola, en una foto de archivo. - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión del Pueblo Navarro ha pedido a Geroa Bai que "abandone el Gobierno de Navarra" y exija a Chivite la convocatoria de nuevas elecciones porque "la situación es insostenible" tras conocerse el informe de la intervención general "que ha paralizado el pago del sobrecoste de 8,5 millones en las obras de duplicación del túnel de Belate mediante un reparo suspensivo".

La formación regionalista ha valorado la "reacción" de Geroa Bai después de que la coalición haya exigido "responsabilidades políticas" por este reparo suspensivo y haya solicitado la celebración de una comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno. "Aunque les haya costado, nos alegramos de su cambio de su posición", han celebrado desde UPN, criticando, a su vez, que "no haya sido hasta ahora cuando la coalición nacionalista se ha dado cuenta y ha admitido la gravedad de esta información".

"Llegados a este punto, pedimos a Geroa Bai que no sea timorato y que de verdad exija responsabilidades políticas hasta el final. Solo así no se verán contaminados por la presunta corrupción de este Gobierno y serán creíbles en su lucha contra la corrupción", han manifestado.

Los regionalistas han asegurado que "se van corroborando todos los indicios que UPN ha ido destapando. Cada dato que conocemos agrava la indecencia de esta adjudicación. Queda claro el interés del Gobierno en beneficiar a la UTE de Cerdán".

UPN ha destacado que "hemos estado desde el primer minuto advirtiendo de todas las sospechas e irregularidades que rodean esta adjudicación. Fuimos los únicos que asumimos nuestra responsabilidad y denunciamos la adjudicación de Belate ante la Guardia Civil, mientras desde Geroa Bai y el resto de los partidos que son y apoyan al Gobierno de Navarra nos han criticado con dureza durante todo este tiempo". "En cualquier caso, les damos la bienvenida y nos alegramos de que hayan reaccionado", ha añadido.

"Las últimas comparecencias de la comisión de investigación, solicitadas por UPN, están siendo muy reveladoras de cómo se gestaron los sobrecostes de las obras de Belate, por una cuantía considerable, y sin apenas haberlas iniciado", han destacado desde el partido.

"Por lo que ha trascendido hasta ahora, el informe de reparo suspensivo del interventor general del Gobierno confirma que UPN tenía razón. Ha quedado demostrado, y cada día que pasa nos sentimos más reforzados", han sostenido.

Además, han añadido que "estamos viendo cómo el modus operandi que se siguió en la adjudicación de Belate es muy similar al seguido por la supuesta trama corrupta que lideraría Santos Cerdán en otras obras que se están investigando, tal y como ha revelado la UCO en sus informes".

"Navarra no puede seguir con un Gobierno acorralado por la corrupción y María Chivite debe asumir sus responsabilidades políticas", han reivindicado.