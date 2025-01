UPN pide a Gobierno y Ayuntamiento una "solución" para los adjudicatarios de VPO en Maristas, "abandonados a su suerte"

PAMPLONA 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

UPN ha pedido al Gobierno de Navarra y al Ayuntamiento de Pamplona que aporten una "solución" que dé "plenas garantías" a las personas que han resultado adjudicatarias de las viviendas de protección oficial (VPO) en Maristas, que están "abandonados a su suerte" ya que las obras de construcción "no es que vayan retrasadas, es que no se han iniciado".

Así lo han indicado este viernes en una rueda de prensa el portavoz municipal de UPN en materia de vivienda, Juan José Echeverría, y el portavoz parlamentario de vivienda, Juan Luis Sánchez de Muniáin.

Sánchez de Muniáin, que ha defendido la necesidad de que los adjudicatarios de las viviendas protegidas "tengan en el plazo más breve posible dispuestas sus viviendas", ha señalado que la formación regionalista solicitará la comparecencia urgente de la consejera de Vivienda del Gobierno de Navarra, Begoña Alfaro, y del concejal correspondiente en el Ayuntamiento.

Según ha relatado, el proyecto contemplaba la construcción en el solar de Maristas de 58 viviendas libres y 108 viviendas protegidas. Sin embargo, "las viviendas libres están ya en un avanzado estado de construcción, no sé si próximas a su finalización, pero sí ya terminando, y las 108 viviendas protegidas no es que vayan retrasadas, es que no se han iniciado".

"Y no se han iniciado ante la absoluta negligencia, por no vigilarla, por no requerirla, tanto del Gobierno como del Ayuntamiento. Hemos preguntado al Gobierno de Navarra qué previsión hay sobre la construcción de estas viviendas, ya que es la máxima autoridad en materia de vivienda y es quien califica las viviendas y las adjudica, y se ha desentendido por completo; ha dicho que esto es cuestión de una cooperativa y que ellos no tienen que ver", ha criticado, tras añadir que "tampoco se ha notificado nada" al respecto por parte del Ayuntamiento de Pamplona.

A su juicio, "es absolutamente incomprensible que ante este hecho, tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona, y en una materia tan sensible como la vivienda y la vivienda protegida, se desentiendan por completo". Esto, según Muniáin, "sitúa a esos 108 adjudicatarios en una situación de incertidumbre, porque no saben cuándo se va a comenzar la construcción de esas viviendas, y en estos momentos no tienen tan siquiera la certeza de que se vayan a iniciar".

Además, ha apuntado que el plan redactado "dice que en ningún caso se podrá otorgar licencia de viviendas libres antes de haberse otorgado las viviendas protegidas", una condición que "ya es imposible que se cumpla" porque "unas no se han iniciado y otras están ya próximas a acabar".

"Tanto el Gobierno de Navarra como el Ayuntamiento de Pamplona tienen que dar una solución que dé plenas garantías de que tanto los adquirentes de la vivienda libre como los adjudicatarios de la vivienda protegida tengan en el plazo más breve posible dispuestas sus viviendas", ha comentado, tras reivindicar que la administración "no puede dejar abandonados a su suerte a 108 adjudicatarios de vivienda protegida".

Por su parte, Echeverría ha remarcado que "nosotros dejamos concedidas" las correspondientes licencias, pero "ha pasado más de un año desde que se concedió esa licencia y no han comenzado las obras". "Y lo que es sorprendente es que desde la administración, desde el propio Ayuntamiento responsable, nadie se haya interesado de qué está pasando aquí para que estas obras no comiencen", ha dicho.

Tras criticar que UPN preguntó al respecto en sendas comisiones y que "tampoco obtuvimos ninguna información", ha añadido que "encima se lo tomaban a chanza y a risa". "Nosotros no tenemos la información necesaria para adoptar una determinación o una posición porque no sabemos lo que pasa, están ocultándonos la información de lo que está pasando", ha reivindicado.

Por otro lado, ha subrayado que "estas 108 familias que no saben si van a tener una vivienda en Maristas ya han sido excluidas del censo", por lo que "no saben si van a poder optar a otra vivienda protegida en otro lugar". "Nos enfrentamos a un problema muy grave y lo que estamos detectando es una absoluta inacción de la administración. Están mirando por otro sitio, pensando que es el problema de unos particulares y no es así", ha criticado.

En respuesta a los periodistas sobre si existe el riesgo de que se pueda bloquear la entrada de las viviendas libres cumpliendo la normativa, ya que no pueden entregarse antes que las protegidas, Muniáin ha señalado que "sería inviable que se paralizasen durante años unas viviendas terminadas". "Pero lo que no se puede admitir es que se queden tirados los 108 adjudicatarios. Hay que buscar una solución y la tiene que buscar precisamente quienes han generado el problema, que son los responsables del Gobierno y del Ayuntamiento", ha dicho.

En este sentido, ha incidido en que "sería un despropósito paralizar la entrega de viviendas y de locales comerciales por este asunto", pero "si se quiere desbloquear, hay que desbloquearlo con la garantía de que se haga la vivienda protegida, porque si no, es una estafa". "Es una estafa que el 70% de vivienda protegida, condición indispensable para que se haga este plan, no se haga", ha manifestado.