UPN pide "soluciones reales" ante el "alarmante deterioro de los servicios sanitarios públicos" en Estella y Tudela

PAMPLONA, 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario UPN ha criticado este miércoles el "alarmante deterioro de los servicios sanitarios públicos en los hospitales comarcales de Estella y Tudela" y ha reclamado "soluciones reales para que la ciudadanía que acude a estos hospitales tenga la atención sanitaria que se merece".

Según han destacado los regionalistas en una nota de prensa, el consejero de Salud del Gobierno de Navarra, Fernando Domínguez, "ha declarado ya en varias ocasiones, de manera completamente irresponsable, que el sistema sanitario navarro es excelente, cuando muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad foral sufren a diario los problemas que ha sido incapaz de solucionar desde que asumió el cargo".

A este respecto, han subrayado que "la situación de falta de servicios en los hospitales comarcales de Estella y Tudela no solo no mejora, sino que empeora cada día más". "No es de recibo que prácticamente se normalice que no haya radiólogo de guardia o urólogo de guardia en Tudela y que en muchas ocasiones los pacientes tengan que desplazarse hasta Pamplona, como tampoco es de recibo que no haya dermatólogo en Estella o que se anuncie el cierre de la hospitalización a domicilio en verano", han considerado.

Así, han subrayado que "lo último que podíamos ya esperar es el previsible cierre de este servicio de hospitalización a domicilio en Estella, que atiende a una media de 38 pacientes al mes y que permite una recuperación más rápida, por el hecho de permanecer en un entorno más cómodo y familiar, así como por evitar las infecciones nosocomiales características de los entornos hospitalarios".

Desde UPN han reivindicado que "es el deber de todos exigir al consejero de Salud que resuelva los problemas del sistema sanitario navarro y que abandone la autocomplacencia de la que hace gala, porque hoy en día, es una lotería en Navarra el poder acceder a los servicios sanitarios que ya creíamos consolidados". "Nos merecemos una atención sanitaria al nivel de los impuestos que pagamos en esta Comunidad foral", han apuntado.