UPN plantea rebajar el IVA en alimentos y energía y la exención de IRPF en rentas menores de 19.000 euros

Ibarrola ha afirmado que "actuaremos de forma responsable y coherente y mantendremos nuestra abstención" en la votación del decreto ómnibus

PAMPLONA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, ha anunciado este miércoles que la formación regionalista va a presentar enmiendas al decreto ómnibus en el Congreso con el objetivo de suprimir el IVA en alimentos básicos (pan, leche, frutas, verduras), así como en carne y pescado, y para bajar el IVA al 5% en aceites, pastas alimenticias, luz y gas. Además, UPN va a presentar "en las próximas semanas" una proposición de ley en el Parlamento de Navarra para que las rentas de hasta 19.000 euros estén exentas del pago de IRPF.

Estas propuestas, según ha explicado Ibarrola en una rueda de prensa, "benefician a todos los ciudadanos, especialmente a aquellos de rentas medias y bajas" y su objetivo es "aliviar la carga fiscal". "Propuestas que seguiremos defendiendo, si fuera preciso, con otras iniciativas", ha subrayado, tras añadir que "está en juego la economía real de las familias".

Además, ha defendido la postura "responsable y coherente" de UPN "ante un decreto que para nosotros hoy sigue teniendo luces y sombras". "Defendemos y apoyamos con rotundidad medidas del real decreto que consideramos buenas, solidarias, justas y necesarias. Y me refiero, por ejemplo, a las ayudas para la Dana, a las ayudas para el volcán de la Palma, a la revalorización de las pensiones o a los descuentos del transporte público", ha remarcado.

A su juicio, este decreto tiene "medidas buenas, justas y necesarias, que defendemos con rotunidad", aunque "no nos parecen suficientes", y "tampoco podemos apoyar medidas que facilitan la ocupación ilegal, penalizando a pequeños propietarios y que todavía siguen sin resolverse en el decreto que se vota hoy". "Así que actuaremos de forma responsable y coherente y mantenemos nuestra abstención", ha anunciado.

Por otro lado, ha criticado que Sánchez ha tratado de "esconder" que "en el mismo paquete que pretende colocar no ha incluido la prórroga de la rebaja del IVA a alimentos básicos, gas y electricidad, y no lo ha incluido de forma deliberada". Esto, ha dicho, se ha traducido en "una subida automática de impuestos" que "llega en un contexto en el que la inflación sigue castigando y mucho a los hogares".

"El Gobierno ha justificado la eliminación de la rebaja del IVA asegurando que la inflación está controlada, pero los datos muestran justo lo contrario", ha señalado Ibarrola, que ha remarcado que "a este encarecimiento hay que sumar los efectos de las medidas proteccionistas de Trump y la amenaza de nuevas aranceles que pueden afectar a sectores clave de nuestra economía, encareciendo aún más los productos esenciales".

En este contexto, "eliminar la rebaja del IVA supone un golpe directo al bolsillo de los ciudadanos, un golpe al bolsillo de los navarros todavía mayor, porque en Navarra la evolución de la renta real disponible de los hogares entre 2014 y 2018 fue la peor de toda España y entre 2019 y 2023 ha sido la tercera peor del país".

Las enmiendas de UPN "estarían en vigor durante todo el año 2025, si se aprobaran". "No podemos aceptar, ni consentir, ni resignarnos ante un modo de hacer política de Pedro Sánchez que juega con pensionistas, con ciudadanos, con medidas sociales para beneficiar en el fondo a un mercadeo a los socios de gobierno que lo siguen manteniendo en el poder", ha apuntado.

En cuanto a la proposición de ley que UPN presentará en el Parlamento de Navarra para que las rentas de hasta 19.000 euros estén exentas del IRPF, Ibarrola ha señalado que "no se puede engañar a los ciudadanos y lo que les das por un lado, quitárselo por otro, que es lo que está ocurriendo". "Estamos plenamente convencidos de que estas medidas, unas en el Congreso de los Diputados y otra en el Parlamento de Navarra, van a beneficiar a muchos navarros y a muchas navarras", ha manifestado.

En respuesta a los medios de comunicación sobre si han mantenido o van a mantener contactos en el Congreso de los Diputados para consensuar las enmiendas, Ibarrola ha afirmado que "las presentamos hoy y veremos a partir de ahora cómo surge". "Nosotros, como en todo, estamos siempre abiertos a hablar, a dialogar, a consensuar con cualquier partido político que pueda ver soluciones como nosotros. Hay algún partido que ya lo dice, que su afán es recaudatorio y que nunca está por bajar impuestos. Nosotros creemos que bajar impuestos para beneficiar a las familias es bueno", ha dicho.

En este sentido, ha destacado que "estaremos por la labor de hablar, por supuesto". "No ha sido así por otras partes porque entendemos que nuestro voto no sería necesario porque no nos han llamado, ni la anterior vez ni esta", ha añadido.