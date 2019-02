UPN y PPN defienden la concentración de Madrid por la "unidad" y el resto de fuerzas la ven un "pinchazo"

Publicado 11/02/2019 13:56:42 CET

PAMPLONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

UPN y PPN han defendido este lunes su participación en la concentración convocada el domingo en Madrid para reclamar la "unidad constitucional" de España y la convocatoria anticipada de elecciones generales, mientras que el resto de formaciones políticas navarras han sido críticas con esta movilización, que además han considerado que fue un "pinchazo" por el número de asistentes.

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra, el portavoz y presidente de UPN, Javier Esparza, ha explicado que su formación acudió a Madrid "a favor de España, a favor de la unidad constitucional, del Estado de Derecho, de la convivencia, de que España es una gran nación y debe seguir unida, a decir alto y claro al independentismo, me da igual el nacionalismo catalán que el vasco, que ya está bien, a reclamar un acuerdo entre los partidos constitucionalistas". "Lo que no tiene sentido es que sean los independentistas los que decidan quién gobierna en España", ha indicado.

Javier Esparza ha señalado que el discurso de UPN es coincidente con el de "significados" barones socialistas. "Estamos donde están muchos socialistas. El PSN tiene que aclarar a sus votantes qué es lo que va a hacer. Ya ha dicho públicamente que quiere ser el salvavidas de Geroa Bai, que quiere gobernar con los nacionalista. Yo lo que le digo al PSN es que gobernar con los nacionalistas no es gratis. Hay mucho votante del PSN que no está cómodo en esa posición. Hay votante socialista en Navarra al que nosotros estamos pidiendo su confianza y yo no tengo duda de que va a terminar votando a UPN", ha indicado.

Por otro lado, Javier Esparza ha explicado que él no asistió a la concentración de Madrid porque acudió en Pamplona a un acto en recuerdo a las víctimas del terrorismo y ha señalado que estuvieron en Madrid la número dos de los regionalistas y diversos cargos.

Por su parte, el parlamentario de Geroa Bai Unai Hualde ha señalado que "queda acreditado para Geroa Bai que esa operación de las tres derechas para agitar la calle ha tenido un estrepitoso fracaso" y ha asegurado que "ha habido manifestaciones en Navarra por otras causas más numerosas que ésta". "Esperamos que sea un toque de atención para quienes se agitan y movilizan ante las iniciativas que buscan tender puentes para intentar resolver problemas políticos a través del diálogo", ha indicado.

En su opinión, "UPN ha certificado con su presencia en la manifestación de Madrid su subordinación al nacionalismo español y a los que quieren liquidar nuestro régimen foral, porque ayer UPN estaba del bracete con esos señores que quieren que desaparezca Navarra".

El portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, ha considerado que la concentración de Madrid ha sido "un pinchazo político de todas las derechas del Estado, incluida la de Navarra, que es incapaz de entender que por encima de todas esas cuestiones está el interés de Navarra". "Lo que están haciendo lo vivimos aquí en Navarra con la oposición, con manifestaciones a las que no olvidemos que ha acudido el PSN. Son movilizaciones legítimas, pero ha sido un pequeño fracaso político", ha indicado.

La parlamentaria de Orain Bai Laura Pérez ha considerado que la concentración de Madrid ha sido "un auténtico fracaso, cuando se ha ofrecido el viaje gratuito y se han desplegado todo tipo de esfuerzos y apoyos mediáticos para concurrir a esa manifestación por parte de los partidos más reaccionarios". "No movilizan, si lo comparamos con las movilizaciones de movimientos feministas, de defensa de servicios públicos o de pensiones, vemos que el odio moviliza menos que el respeto por la justicia social", ha indicado.

Por su parte, la portavoz del PSN, María Chivite, ha considerado que en la concentración "hubo un pinchazo en lo que tiene que ver con las expectativas de asistencia" y ha sido crítica con la presencia de UPN, formación a la que ve con "falta de liderazgo, de proyecto, de personalidad propia". "Cada día lo vemos más mimetizado con el PP y la derecha española. Más le valdría vigilar a su electorado y a sus bases, que están muy descontentas por esta deriva radical que está teniendo UPN. La defensa de los fueros y el proyecto político propio no lo vimos ayer. UPN se juntó con partidos que quieren acabar con los fueros y otras cosas", ha indicado.

Preguntada sobre si la presencia de UPN en la concentración dificulta un acuerdo entre regionalistas y socialistas en Navarra, Chivite ha señalado que "el PSN tiene muy claro qué quiere hacer tras las próximas elecciones, y es liderar el próximo Gobierno, tenemos un magnífico borrador de programa electoral, y con aquellos que estén de acuerdo en términos generales con este programa estaremos dispuestos a acordar".

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha considerado que la concentración fue "un éxito por la asistencia, a pesar de que muchos quieren minimizarla" y ha afirmado que "es un peligro para España y para Navarra que siga gobernando Pedro Sánchez, porque es capaz de vendernos por seguir en la Moncloa y nos haría un daño irreparable". "Con Sánchez, Navarra no está segura y los navarros tampoco. Pronto sabremos qué ha cedido a los nacionalistas vascos para que le aprueben los Presupuestos. Nos preocupa que el PSN está muy cómodo viendo a su partido gobernando en Madrid", ha indicado.

Beltrán ha agradecido la presencia de UPN en la concentración y ha dicho que le "gustaron" las declaraciones de los regionalistas en el sentido de que "sería bueno un acuerdo entre fuerzas constitucionalistas para evitar un chantaje del nacionalismo". "Si quieren un acuerdo par echar al separatismo creemos que quieren lo mismo en Navarra", ha indicado.

Por último, el parlamentario de Izquierda-Ezkerra José Miguel Nuin ha afirmado que "el frente de derechas, con la extrema derecha, ya ha presentado en la calle su alternativa, no en Pamplona, sino en Madrid". "UPN, Ciudadanos, PP y Vox están dispuestos a sumar para que el frente ultra pueda tomar las instituciones de Navarra a partir de mayo. Frente esto está el cambio, con más prioridades sociales, con más izquierda", ha defendido.