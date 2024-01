UPN y PPN presentarán enmiendas de totalidad a los Presupuestos de Navarra

PAMPLONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

UPN y PPN han anunciado este lunes que presentarán enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de Navarra para el año 2024 presentado por el Gobierno foral, que ha alcanzado ya un acuerdo con EH Bildu para sacar las cuentas adelante.

El portavoz de UPN en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha afirmado, tras la Mesa y Junta de Portavoces del Legislativo foral, que "el PSN se ha arrodillado claramente ante EH Bildu y le da todo el poder de decisión en Navarra".

Esparza ha subrayado que, pese a que Geroa Bai ha trasladado que es "un acuerdo a cuatro -PSN, Geroa Bai, Contigo y EH Bildu-, es un acuerdo a dos entre PSN y EH Bildu, y luego están los palmeros, los figurantes, los que son comparsa, que son Geroa Bai y Podemos". "De la misma forma que decíamos que en Madrid hablan de presos por presupuestos, aquí es la Federación Navarra de Municipios y Concejos por Presupuestos y la Alcaldía de Pamplona por Presupuestos. Hay una simbiosis en las políticas que marcan los socialistas y EH Bildu", ha señalado.

El portavoz de UPN ha criticado además que la presidenta María Chivite "se ha querido borrar de esa foto, parece que se avergüenza". "Sí que ha querido una foto con Joseba Asiron -alcalde de Pamplona-, pero con aquellos que representan a EH Bildu aquí en el Parlamento foral, las fotos justas", ha indicado.

Por otro lado, Javier Esparza ha censurado que el acuerdo presupuestario entre Gobierno foral y EH Bildu deja a la formación abertzale "un cheque en blanco de 4,4 millones de euros". "Es mucho dinero que destinarán a sus obsesiones, a sus chiringuitos y a sus gentes. Es lo que van a hacer con el dinero de todos y con el aplauso de los socialistas", ha afirmado.

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha expresado su "satisfacción" por el acuerdo presupuestario, considerando que "da estabilidad a nuestra Comunidad, destierra los recortes de derechos y libertades que en otras comunidades donde gobierna el PP ha llevado a cabo con Vox, y centra en las prioridades de los ciudadanos y ciudadanas".

Según Alzórriz, la negociación de los Presupuestos "vuelve a demostrar que UPN representa a la antipolítica, al rencor, al odio, a la falta de diálogo". "No se ha querido sentar, ni siquiera ha cogido el teléfono al consejero de Economía y Hacienda. Prefiere la confrontación a las propuestas útiles para mejorar la vida de la gente", ha señalado.

La portavoz de EH Bildu, Laura Aznal, ha asegurado que "no son los Presupuestos que nosotras hubiéramos hecho, pero sí es cierto que nos permiten avanzar en temas fundamentales para la ciudadanía navarra". "Es el primer acuerdo importante de esta legislatura y estoy convencida de que habrá otros tantos para responder a los retos que tenemos por delante", ha añadido.

Aznal ha afirmado que "EH Bildu tiene muy claras sus prioridades y una vez más hemos demostrado que somos capaces de seguir alcanzando acuerdos, siempre situando a la ciudadanía navarra en el centro". "Pensamos que hemos conseguido un buen acuerdo. Una vez más hemos demostrado que frente a las derechas es posible articular mayorías progresistas y de izquierdas. Gracias a EH Bildu, la derecha no va a condicionar las políticas públicas de Navarra por noveno año. Y este año también la derecha se queda en la irrelevancia política. Hemos actuado con ambición y estamos contentas porque gracias a nuestra aportaciones hemos mejorado los Presupuestos", ha asegurado.

El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha subrayado que los Presupuestos "vienen a esta Cámara con un acuerdo entre cuatro fuerzas progresistas que da garantía de aprobación". "Son unos Presupuestos que se entroncan en medidas que hay que desarrollar del acuerdo programático que ya negociamos el verano pasado para conformar este Gobierno, medidas que refuerzan aspectos tan importantes como la salud, la transición ecológica y digital, la cohesión territorial o también el refuerzo de los servicios públicos o el impulso a la euskera", ha dicho.

Así, ha destacado que, "en contra de las valoraciones de la derecha y la ultraderecha, expresamos satisfacción por seguir en esa senda de que Navarra avance".

Por otro lado, Pablo Azcona ha advertido a UPN de que Geroa Bai "lleva prácticamente una década dando estabilidad y avances a Navarra, lo está haciendo en positivo y entendemos que es lo positivo para el conjunto de la ciudadanía". "Les queremos recordar también que sus problemas como partido no son los problemas que tiene la ciudadanía navarra y recordamos a UPN que no puede seguir mirando la política navarra como antes de 2015, porque la política navarra ya no es igual que antes de 2015. Que no tenga ninguna duda de que Geroa Bai va a seguir siendo un actor imprescindible clave en esa estabilidad y en las políticas transformadoras", ha subrayado.

El portavoz del PPN, Javier García, ha anunciado que su grupo presentará una enmienda a la totalidad a lo que ha calificado como "los Presupuestos de Bildu, porque claro está que no son los Presupuestos que necesita Navarra, y me atrevo a decir que no son los Presupuestos que hubiera presentado el PSN si no dependiese tanto de la fuerza nacionalista". "El Partido Socialista deja de lado sus prioridades que siempre para centrarse en su única prioridad, que es mantener un día más el sillón de la señora Chivite", ha indicado.

Además, Javier García ha destacado que incrementar la inversión "no es mejorar la gestión, es fundamental saber gestionar y es a lo que se debe dedicar el Gobierno de Navarra". "Desde que el Gobierno de Navarra ha invertido más en sanidad, hemos tenido peores resultados en sanidad. Somos partidarios de incrementar la inversión en sanidad, en educación, en generación de empleo, pero es fundamental saber gestionar los recursos de los que disponemos", ha señalado.

El parlamentario de Contigo-Zurekin Daniel López ha realizado una "valoración claramente positiva del proyecto de Presupuestos, que tiene un marcado carácter social y que pone el foco en las materias que son la máxima preocupación de los navarros y navarras, como salud, educación y vivienda". "En vivienda se produce un notable incremento de la inversión pública para cuestiones tan fundamentales como pueden ser el reactivar el servicio de mediación para aquellas familias navarras que tienen problemas con la vivienda, o para fortalecer la bolsa de alquiler y difundirla para que todo el mundo tenga conocimiento de la existencia de esta bolsa", ha indicado.

Daniel López ha reconocido que en otros aspectos le hubiera gustado un mayor "avance", como en la ley de medidas fiscales. "Nos hubiera gustado que la deflactación de la tarifa del IRPF hubiera sido progresiva y no lineal. Nuestro grupo va a seguir trabajando para que podamos avanzar más y tenemos toda esta legislatura para convencer al resto de grupos para que este carácter social sea mayor", ha señalado.

Por último, la portavoz de Vox, Maite Nosti, ha asegurado que no le parecen "unos Presupuestos que vayan a solucionar los problemas que nos atañen a los contribuyentes navarros, vamos a pagar unos impuestos que nos van a llevar a una bajada de nuestra capacidad adquisitiva, que junto con la inflación nos va llevar a un empobrecimiento tal que nos vamos a ver con graves dificultades para subsistir y asolados por enfermedades derivadas de carencias nutritiva".

Nosti ha señalado que "no van a tocar ni la carne ni el pescado, que va a subir el IVA y que va a haber familias que no van a poder ingerir proteínas de origen animal, con lo cual va a haber deficiencias nutritivas y alteraciones del estado de ánimo que nos pueden conducir a graves trastornos de índole mental".