UPN pregunta al PSN si "defender el autogobierno es pactar con Barkos, que quiere que Navarra se diluya en la CAV"

Publicado 14/03/2019 11:53:49 CET

El cuatripartito y el PSN han criticado los acuerdos de UPN con Ciudadanos y con el PP

PAMPLONA, 14 Mar. (EUROPA PRESS) -

UPN ha preguntado al PSN si "defender el autogobierno es pactar con Barkos, que quiere que Navarra se diluya en la CAV", mientras que el cuatripartito y el PSN han criticado este jueves el acuerdo de la formación regionalista con Ciudadanos y con el PP.

El presidente de UPN, Javier Esparza, ha manifestado, en declaraciones a los medios, que "el principal riesgo que tiene el régimen foral es el nacionalismo vasco, es tener una presidenta, Uxue Barkos, que ha dicho públicamente que votaría sí a que Navarra fuera absorbida por la CAV, votaría sí a que las decisiones no se tomen en Pamplona y sí se tomen en Vitoria". "Eso es perder autogobierno", ha afirmado, para indicar que "quieren que seamos una diputación vasca más".

Según ha señalado, "estamos viendo cómo Aitor Esteban (PNV) en nombre del Gobierno de Navarra ha negociado las transferencias de tráfico con el Gobierno de España y vemos cómo en Bilbao se decide si Geroa Bai se presenta o no a las elecciones, estamos viendo cómo se ha derogado una ley de Símbolos para intentar que se pueda poner la ikurriña en los ayuntamientos de esta tierra".

Esparza ha defendido que "el acuerdo que alcanzamos con Ciudadanos era más necesario que nunca y es tremendamente positivo para la defensa del régimen foral y el Convenio Económico". "El régimen foral ha sido cuestionado desde siempre por diferentes líderes políticos y en ese contexto hemos conseguido que un partido como Ciudadanos se sume a la defensa del régimen foral y del Convenio Económico", ha manifestado, para añadir que "necesitamos aglutinar partidos que en Madrid también puedan defender la misma posición que defendemos nosotros".

El presidente regionalista ha trasladado al PSN que "debería aclarar si defender el autogobierno es pactar con Uxue Barkos, que quiere que Navarra sea diluida en Euskadi". "El Partido Socialista tendrá que explicar por qué llega a acuerdos con Ciudadanos e incluso en 2016 llegaron a acuerdos para la investidura de Sánchez y allí nadie habló de autogobierno, allí nadie exigió a Ciudadanos que tenía que fijar una posición de respeto con la realidad institucional de esta tierra", ha expuesto.

Según ha dicho, "hay dirigentes del Partido Socialista que han cuestionado el régimen foral como Susana Díaz, Iceta, Ximo Puig... y en el PP también alguno", así que "lecciones de autogobierno a UPN, ninguna". Esparza ha agradecido al conjunto de la sociedad navarra que "me paran por la calle y nos felicitan por el acuerdo" y ha indicado que "Ciudadanos no es un riesgo para el autogobierno de Navarra".

El portavoz de Geroa Bai, Koldo Martínez, ha calificado el acuerdo electoral entre UPN, PPN y Ciudadanos como "antiforal" y ha señalado que "es un pacto que no nos extraña". "Es un paso más en esa escalada antiforal y antiautogobierno de UPN", poniendo como ejemplo la votación de los regionalistas en el Senado "contra transferencias de competencias a comunidades que tienen derecho a tener transferidas esas competencias".

Sobre las declaraciones del dirigente de Ciudadanos Luis Garicano acerca del régimen foral "que fueron medio corregidas" por Albert Rivera y "medio protestadas" por Javier Esparza, ha destacado que "nos hace ver que nadie, en estos días de precampaña a las generales, está pensando en Navarra" sino que están pensando en "sus intereses concretos".

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha opinado que "el acuerdo hace aguas en el sentido más profundo del término porque pactar con un partido político -Ciudadanos- que a las 12 horas dice lo contrario de lo que se recogía por escrito pone de manifiesto la urgente necesidad que tenía UPN de buscar apoyos por todos los sitios". "Es triste el papel que está jugando UPN, más España es menos Navarra", ha indicado.

Según ha indicado, "UPN se está equivocando" y "nosotros vamos a hacer una oferta política en la que planteemos un apoyo y una estrategia conjunta con otras fuerzas soberanistas de izquierdas, republicanas del Estado español porque creemos que la alternativa a la derecha y al PSOE a la hora de establecer pactos políticos va a ser con ese grupo fuerte que va a superar los 15 diputados en el Congreso".

La portavoz de Podemos Tere Saez ha señalado que "Ciudadanos piensa claramente que la autonomía Navarra, como otras, no tiene ningún sentido, es completamente centralista y no entiende que las comunidades puedan realizar su propia política en respeto al bien común". "Lo que hay que valorar es lo que ha hecho UPN, que ha permitido la entrada de unos grupos políticos, uno que sigue siendo corrupto y está demostradísimo y otro al que no le interesa para nada la autonomía y por lo tanto no le interesa Navarra", ha afirmado.

Al respecto, para Saez "es una pena que UPN, independientemente de las discrepancias políticas e ideológicas que podamos tener, esté perdiendo esa marca Navarra que tenía propia y se vaya yendo cada vez más a posiciones que, si es por un rédito de votos y de conseguir algún escaño, no merecen la pena, eso es una traición".

La portavoz del PSN, María Chivite, ha manifestado que "esta coalición que nos pretende vender el señor Esparza, que se dice en defensa de la foralidad navarra y de nuestro autogobierno, podrá ser lo que sea menos defensora de nuestro autogobierno y nuestra foralidad". "Ciudadanos no dijo ayer más que lo que lleva diciendo desde que irrumpió en el espacio político", ha aseverado.

A su juicio, la candidatura de UPN, Ciudadanos y PPN es "una coalición cada día más a la derecha, cada vez más centralista, cada vez menos nuestro régimen foral y podrá ser para defender los vientres de alquiler, la privatización de la educación y la sanidad... pero para defender nuestro autogobierno no lo es". "No es buena ni para Navarra ni para nuestro autogobierno ni para los derechos de los navarros porque propone un retroceso de derechos", ha comentado.

La portavoz de PPN, Ana Beltrán, ha manifestado su "seria preocupación" por las palabras de Luis Garicano, que "enturbió" el acuerdo también con el PP, un acuerdo que es "bueno para Navarra, somos ejemplo de generosidad a nivel nacional por las tres partes". "Recién firmado un acuerdo que ahora diga que si se modifica la Constitución quiere hacer que desaparezcan los regímenes forales... no estamos en absoluto de acuerdo y no lo consentiremos", ha dicho, para indicar que espera que "haya sido una salida de pata de banco de Garicano".

"Son unas declaraciones muy desafortunadas que pudieran enturbiar un buen acuerdo, si bien Ciudadanos ayer rectificó", ha expuesto Beltrán, para afirmar que "en este tema flaquezas cero".

La portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha opinado que "demuestra que en una estrategia de estas características afloran los espíritus libres" si bien ha opinado "que es el señor Esparza, el PP y Ciudadanos los que tienen que dar explicaciones".

Para la parlamentaria de I-E Marisa De Simón, el acuerdo electoral entre estos tres partidos se basa en una "estrategia del miedo" porque "las derechas navarras ven con claridad la capacidad del Gobierno del cambio para revalidarlo y la capacidad que hemos tenido para transformar las políticas que venían desarrollando durante un montón de años por otras políticas en servicio de la gente".

Ha destacado que en I-E "estamos fuertes, no necesitamos ocultarnos detrás de ningún tipo de siglas eufemísticas y nuestra defensa del autogobierno es clara, no hace falta que tengamos que asumir ningún texto que tenga el convenio al que ha llegado este trifachito". Ha comentado que "nuestra concepción del autogobierno no es la misma que tiene la derecha, nosotros queremos utilizarlo de manera solidaria con el resto Estado y para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía Navarra". "Nadie nos va a dar clases de autogobierno, de con quién nos coaligamos", ha remarcado.