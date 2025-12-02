UPN presenta una proposición de ley en el Congreso para evitar que condenados por terrorismo puedan trabajar con menores

PAMPLONA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El diputado de UPN por Navarra, Alberto Catalán, ha registrado este martes en el Congreso una proposición de ley con el fin de impedir que condenados por terrorismo puedan trabajar con menores.

El objetivo, según han informado desde UPN en una nota de prensa, es que "no vuelvan a darse situaciones como las del profesor condenado por pertenecer a la banda terrorista ETA" que fue contratado hace unos meses en un instituto de Tudela.

"Debemos evitar como sociedad que condenados por delitos de terrorismo puedan ser contratados y trabajar con menores subvencionado por fondos públicos", ha indicado Catalán.

La iniciativa establece un nuevo requisito en el Estatuto del Empleado Público para ser admitido a pruebas selectivas tanto para puestos fijos como temporales en la administración pública, el cual consistirá en que para los puestos de trabajo que impliquen contacto habitual con menores de edad se exigirá no haber sido condenado por sentencia firme por cualquier delito de terrorismo o de organización o grupo terrorista de los que se incluyen en el Código Penal, teniendo la misma consideración las resoluciones judiciales penales de Estados miembros de la Unión Europea por el mismo tipo de delitos.

También pretende modificar la Ley General de Subvenciones para evitar financiar con dinero público proyectos y actividades dirigidas a personas menores de edad cuando la beneficiaria de la subvención sea una persona condenada por alguno de esos delitos, o cuando lo sea una entidad, empresa o asociación que contrate o subcontrate a una de esas personas para realizar esas actividades o participar en su ejecución.

"La deslegitimación del terrorismo es especialmente importante en las generaciones actuales y futuras. Los niños y los jóvenes deben ser conscientes de la sinrazón y del sufrimiento que causa el terrorismo. Por eso no resulta lógico ni conforme con los valores democráticos encargar estas tareas a personas condenadas por delitos relacionados con el terrorismo", ha subrayado Catalán.

La formación regionalista lleva al Congreso de los Diputados esta proposición de ley después de que el pasado mes de abril PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin rechazaran en el Parlamento de Navarra "las dos iniciativas de UPN que buscaban evitar que exetarras impartieran clase".

El diputado regionalista ha realizado un llamamiento al resto de partidos políticos para que apoyen esta iniciativa en el Congreso. Catalán ha "lamentado" la "actitud que mantuvo el PSN" y ha esperado que el PSOE "recapacite".

"UPN va a mantener siempre una actitud propositiva para resolver un problema como este que preocupa a gran parte de la sociedad navarra, no es de recibo que haya quien no quiera darle solución", ha manifestado.

Por último, Catalán ha asegurado que "esta es una cuestión fundamental para UPN" y que "no dejaremos de hacer todo lo que esté en nuestras manos para que no se vuelvan a producir estas situaciones indeseables".

"Un pasado vinculado a acciones terroristas debe inhabilitar moral y éticamente para impartir docencia. Con la normativa actual no se ha podido impedir que hoy haya quien pueda estar ejerciendo la docencia, algo lamentable, contrario a la convivencia y humillante para las víctimas de la banda terrorista ETA. Por eso esta proposición de ley tratará de evitarlo en el futuro", ha concluido.