La UPNA celebra el martes 1 de septiembre la Jornada de Bienvenida para sus 2.295 estudiantes de primer curso de grado

Archivo - Universidad Pública de Navarra (UPNA). - Eduardo Sanz - Europa Press - Archivo

PAMPLONA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los más de 9.000 estudiantes de los 27 grados y los 8 dobles grados que oferta la Universidad Pública de Navarra (UPNA) para este curso académico 2026-27 volverán la próxima semana a las aulas en los campus de Pamplona (sedes de Arrosadia y Salud) y Tudela. Todos los alumnos comenzarán las clases del curso académico el miércoles 2 de septiembre, aunque los 2.295 estudiantes que empiezan primer curso tienen una cita el día anterior, el martes 1 de septiembre, cuando tendrá lugar la tradicional Jornada de Bienvenida, cuyo programa completo puede consultarse en el sitio web de la Universidad.

Sumando el alumnado de grado, máster universitario (más de 1.100 personas) y doctorado (cerca de medio millar), la UPNA superará este curso los 10.000 estudiantes matriculados en estudios oficiales, según ha explicado el centro académico en una nota.

En la Jornada de Bienvenida, además de las presentaciones sobre las titulaciones, que se ofrecen de manera diferenciada, se explicarán cuestiones de utilidad general para la etapa que inicia el alumnado, como el portal MiAulario o el Programa de Mentoría.

Además, como viene siendo habitual, se ha habilitado una carpa, situada en la explanada entre la Biblioteca y el Aulario del campus de Arrosadia, con una serie de puestos informativos donde los estudiantes podrán conocer algunos de los servicios y actividades que ofrece la universidad (cultura, deportes, igualdad, cooperación, mentoría, etc.), así como las distintas asociaciones estudiantiles. Allí mismo podrán recoger un obsequio de la UPNA.

Por otro lado, en el escenario habilitado en la carpa, se representará en dos ocasiones una escena de la obra 'El secreto', del montaje 'Historias de bar', del autor Vicente Cañón Verdasco, y tendrán lugar exhibiciones deportivas que incluirán entrenamiento funcional, kickboxing y pilates como muestra de las actividades que pueden realizarse en la universidad. Además, los estudiantes tendrán oportunidad de realizar visitas guiadas a la Biblioteca.

También en la Facultad de Ciencias de la Salud tendrán lugar charlas por titulaciones y se colocarán mesas informativas de manera análoga a las de la sede Arrosadia. Lo mismo ocurrirá en el Campus de Tudela.

El alumnado de nuevo ingreso de las titulaciones de Enfermería, Medicina y Psicología comienza sus estudios utilizando el ala nueva del edificio de Ciencias de la Salud, sito en la avenida de Barañáin. El alumnado de Psicología de todos los cursos se traslada también este curso al mismo edificio y abandona las instalaciones de Arrosadia.

En la jornada de bienvenida se explicará a los estudiantes cómo hacer uso de las aplicaciones informáticas internas de la universidad. Así, se les indicará que el portal de servicios permite acceder, por ejemplo, al correo web, al expediente académico, a determinados servicios de la Biblioteca o a la agenda de actividades y eventos, así como a MiAulario. Esta última es una plataforma virtual de enseñanza, aprendizaje y colaboración necesaria durante la estancia en la universidad del alumnado, al que posibilita, entre otras prestaciones, tener acceso a todas las asignaturas en las que se hayan matriculado.