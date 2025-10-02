La UPNA sitúa a 34 de sus investigadores en el 2% más relevante del mundo, según la Universidad de Stanford

PAMPLONA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un estudio de la Universidad de Stanford (Estados Unidos), recientemente actualizado, sitúa a 34 investigadores con vinculación a la Universidad Pública de Navarra (UPNA) en el 2% del top mundial. La clasificación, publicada en la revista 'PLOS Biology', consta de dos tipos de mediciones de impacto: a lo largo de la carrera investigadora y en el último año.

Para ello, se basa en la información contenida en la base de datos Scopus para evaluarles por distintos indicadores teniendo en cuenta la producción científica en distintos periodos, el índice H (que mide la relevancia de su producción científica), citas y posicionamiento de coautoría. En el apartado de ese top mundial más citado si se tiene en cuenta toda la trayectoria investigadora, la UPNA ha ido sumando efectivos en los últimos cuatro años: de 16 personas en 2021 a 24, en 2025.

Porcentualmente, significa un incremento del 50% en este periodo, lo que muestra un crecimiento sostenido en lo que se refiere a quienes trabajan en la institución navarra y cuentan con mayor impacto científico mundia, ha informado la UPNA.

El estudio de la Universidad de Stanford, además de la mencionada clasificación del impacto a lo largo de toda la trayectoria académica, también incluye otro ranking adicional, que se centra en el impacto reciente, el generado a lo largo del año anterior (en este caso, 2024). En esta última clasificación, repiten 17 de las 24 personas del primer ranking y se suman otras diez más, lo que arroja un resultado de 34 personas diferentes listadas entre los dos registros.

La UPNA contaba en 2024 con 1.245 personas que realizaban labores de investigación, equivalentes a 762 en dedicación a tiempo completo. Así, esas 34 personas reconocidos en el ranking de Stanford representan cerca del 3% del personal investigador de la institución (o en torno al 5% si se mide en equivalencia a tiempo completo).

LAS DOS CLASIFICACIONES

En cuanto al conjunto de la carrera científica, la lista completa de 24 investigadores de la UPNA, con su área de conocimiento y, en su caso, el instituto (o institutos) de investigación al que pertenecen, es, por orden alfabético, la siguiente: Manuel Algarra González (Química Inorgánica, Instituto INAMAT2), Francisco Javier Arregui San Martín (Tecnología Electrónica, Instituto ISC), Miguel Beruete Díaz (Teoría de la Señal y Comunicaciones, Instituto ISC y Navarrabiomed), Juan Antonio Blanco Vaca (Ecología, Instituto IMAB), Humberto Bustince Sola (Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Instituto ISC y Navarrabiomed), Alfonso Carlosena García (Teoría de la Señal y Comunicaciones, Instituto ISC), Ignacio del Villar Fernández (Tecnología Electrónica, Instituto ISC), Roberto Ezcurra Orayen (Economía Aplicada, Instituto INARBE), Francisco Falcone Lanas (Teoría de la Señal y Comunicaciones, Instituto ISC), Mikel Galar Idoate (Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial, Instituto ISC), Antonio García Hermoso (Educación Física y Deportiva, Navarrabiomed), Andoni Gil Bravo (Ingeniería Química, Instituto INAMAT2), Mikel Izquierdo Redín (Educación Física y Deportiva, Navarrabiomed), Iñigo Lasa Uzcudun (Microbiología, Navarrabiomed), Alayn Loayssa Lara (Tecnología Electrónica, Instituto ISC), Manuel López-Amo Sainz (Tecnología Electrónica, Instituto ISC), Antonio López Martín (Teoría de la Señal y Comunicaciones, Instituto ISC), Jesús López Taberna (Ingeniería Eléctrica, Instituto ISC), Carmelo Luis Pérez (Ingeniería de los Procesos de Fabricación), Luis Marroyo Palomo (Ingeniería Eléctrica, Instituto ISC), Ignacio R. Matías Maestro (Tecnología Electrónica, Instituto ISC), Robinson Ramírez Vélez (Fisioterapia, Navarrabiomed), Pablo Sanchis Gúrpide (Ingeniería Eléctrica, Instituto ISC) y Antonio Urbina Yeregui (Física Aplicada, Instituto INAMAT2).

Cuando la referencia temporal es exclusivamente 2024, a diecisiete de los citados anteriormente se suman diez investigadores más. Se trata de: David Astrain Ulibarrena (Máquinas y motores térmicos, Instituto ISC), Luis Gandía Pascual (Ingeniería Química, Instituto INAMAT2), Cristina García Vivar (Enfermería, Instituto ISC), Francisco Guillén Grima (Medicina Preventiva y Salud Pública), Iñigo Liberal Olleta (Teoría de la Señal y Comunicaciones, Instituto ISC), Asier Marzo Pérez (Lenguajes y Sistemas Informáticos, Instituto ISC), Almudena Sánchez Villegas (Medicina Preventiva y Salud Pública), Gonzaga Santesteban García (Producción Vegetal, Instituto IMAB), Alfredo Ursúa Rubio (Ingeniería Eléctrica, Instituto ISC) y Fernando Veiga Suárez (Expresión Gráfica en la Ingeniería, Instituto ISC).