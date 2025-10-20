La UPNA y Tafalla Iron Foundry investigan mejoras en la fundición de hierro mediante el uso de IA y algoritmos

Investigadores del proyecto Optimodel en el que colaboran la UPNA y Tafalla Iron Fondry. I-D: Iñigo Fresán, Juan Antonio Molina, Joel Castellanos, Diego Fernández, Carlos López Molina, Lucas Álvarez y Luis Enrique Asa. - UPNA

PAMPLONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pública de Navarra (UPNA) y la cooperativa industrial Tafalla Iron Foundry S. Coop. colaboran en el desarrollo del proyecto Optimodel, una investigación centrada en optimizar el proceso de fundición del hierro mediante el empleo de inteligencia artificial y algoritmos.

El objetivo es aumentar la eficiencia, la homogeneidad y la sostenibilidad en la producción, especialmente, por el uso mayoritario de metal reciclado como materia prima, según ha explicado la UPNA en una nota.

El proyecto Optimodel (optimización del horno fusor mediante modelos predictivos) se centra en mejorar el control del proceso de fusión del hierro en los hornos de la fábrica. Para ello, se están desarrollando algoritmos avanzados para predecir la composición del hierro líquido que se está produciendo, de tal forma que ayudan a determinar la concentración de elementos como carbono o silicio en el metal en cada momento, algo clave para que el resultado final sea de buena calidad.

Para realizar esas predicciones, los citados algoritmos tienen en cuenta una gran variedad de datos, desde qué tipo de chatarra o materiales se están usando, hasta el comportamiento del horno o los ajustes aplicados en los distintos parámetros de funcionamiento.

Gracias a estas herramientas digitales, que combinan modelos matemáticos e inteligencia artificial, se puede simular cómo se comportará el hierro en el horno, anticiparse a los resultados y hacer los ajustes necesarios sin esperar a que el proceso termine. Esto permite aprovechar mejor los materiales, reducir el consumo de energía y controlar con mayor precisión todo el proceso, lo que permite reducir costes, mejorar la calidad y disminuir el impacto ambiental.

El proyecto cuenta con una subvención de 400.000 euros del Gobierno de Navarra, a través del programa de Ayudas a proyectos de I+D. La dirección científica corre a cargo de Carlos López Molina, profesor del Departamento de Estadística, Informática y Matemáticas e investigador de la UPNA, y de José Antonio Molina Apezteguía, director industrial de Tafalla Iron Foundry S. Coop.

En el equipo investigador, participan, por parte de Tafalla Iron Foundry S. Coop., Lucas Álvarez Vega, Luis Enrique Asa Mina, Iñigo Fresán Ullate y Juan Idoy Zubiri. Desde la UPNA, colaboran dos investigadores contratados egresados de la institución académica navarra, Joel Castellanos Hernández, graduado en Ciencia de Datos, y Diego Fernández Espelosín, que ha concluido sus estudios en el doble grado en Ciencia de Datos y en Administración y Dirección de Empresas (ADE).

Tafalla Iron Foundry S. Coop., empresa navarra con planta en la ciudad del Cidacos, cuenta con más de 800 personas socias trabajadoras. Con una facturación superior a los 140 millones de euros en 2024, la cooperativa destina el 84% de sus ventas al mercado europeo y el 10% a Norteamérica, y avanza en su expansión hacia Sudamérica y Asia. Su actividad se dirige a sectores como la automoción, la maquinaria pesada y la industria general.