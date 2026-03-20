Varias líneas del Transporte Urbano Comarcal tendrán nuevas frecuencias y horarios a partir del 23 de marzo

PAMPLONA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Transporte Urbano Comarcal de incorporará a partir del próximo lunes, 23 de marzo, varias modificaciones de frecuencias y horarios que afectarán principalmente a las líneas 17, 25, N7 y 24, así como ajustes puntuales en las líneas 4 y 9.

En días festivos, la línea 17 (Berriozar-Mutilva) ha previsto mejorar su frecuencia, que pasará de 40 a 30 minutos, al igual que la línea 25 (Plaza Príncipe de Viana-Mutilva), que también reducirá el intervalo entre autobuses de 40 a 30 minutos en esas jornadas.

La línea nocturna N7 (Paseo Sarasate-San Jorge-Txantrea-Baja Navarra) mejorará la frecuencia de domingo a viernes, cambiará horarios y ampliará su recorrido por Ansoáin.

Además, se modificarán de forma puntual los horarios de los sábados de las líneas 17 y 25, mientras que en el caso de la línea 24 (Circular-Mercadillo Landaben), que solo opera los domingos por la mañana, la frecuencia pasará de 25 a 30 minutos.

De menor alcance son los cambios previstos para la línea 4 (Barañáin-Villava), que en días laborables modificará tres horarios de salida de las extensiones de Arre y Oricáin, y para la línea 9 (Renfe-Universidad Pública de Navarra), en la que se suprimirán algunas de las últimas salidas desde Renfe, que quedarán cubiertas con la N7.

Según han informado desde la MCP en un comunicado, estas "mejoras en el servicio" han surgido del grupo de trabajo para la mejora de los tiempos de expedición de las líneas TUC, en el que participan la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona, TCC Pamplona y el comité de la citada empresa.

Los nuevos horarios y frecuencias podrán ser consultados en postes y marquesinas de la red, así como en la web del Transporte Urbano Comarcal (www.tuvillavesa.es) y en la aplicación móvil 'Tu Villavesa'.