Vuelve al Senado la iniciativa de la FNMC para modificar el límite de gasto de pequeñas agrupaciones en elecciones

El Senado ha vuelto a recibir la proposición de ley impulsada por la Federación de Municipios y Concejos de Navarra para modificar la normativa sobre el límite de gasto de las campañas electorales de las agrupaciones locales y los pequeños partidos de ámbito local.

La iniciativa fue registrada por la senadora autonómica por Navarra Idoia Villanueva (Unidas Podemos), quien recientemente ha dejado el Senado para pasar al Parlamento Europeo.

En relación con los expedientes sancionadores abiertos a 57 agrupaciones electorales de Navarra y más de medio centenar en el conjunto de España, un número importante de agrupaciones podrían finalmente no ser sancionadas si el pleno del Tribunal de Cuentas ratifica la propuesta del instructor según la cual no procede declaración de responsabilidad por entender que con el fin del mandato de los cargos electos de la pasada legislatura, el pasado 24 de mayo, se extinguió la personalidad de las agrupaciones a las que se había abierto expediente. La medida afectaría a las agrupaciones sobre las que aún no ha recaído sanción.

Desde el inicio de este problema, la FNMC y su presidente, Pablo Azcona, han llevado a cabo actuaciones tendentes tanto a apoyar a las agrupaciones afectadas como a modificar la legislación actual.

El Tribunal de Cuentas abrió en su día expediente a 57 agrupaciones y pequeños partidos navarros por exceder el límite legal de gasto en la campaña electoral de 2015. Dicho límite se cifra en 0,11 euros por habitante y resulta tan bajo en muchos casos que impide realizar un básico folleto con el programa electoral. A los grandes partidos, sin embargo, se les permite un gasto superior.

Algunas agrupaciones y pequeños partidos han sido sancionados ya por el importe equivalente al exceso de gasto en el que incurrieron.

Ahora, en su propuesta de resolución, el instructor de los expedientes ha remitido al pleno del Tribunal de Cuentas una propuesta de resolución en la que se propone la no declaración de responsabilidad por considerar que el 24 de mayo, último día del mandato de las pasadas corporaciones, se extinguieron las agrupaciones afectadas. Esta propuesta afectaría a los expedientes sancionadores que todavía no han finalizado.

NUEVA PROPOSICIÓN DE LEY

Tras conocer el problema suscitado, hace año y medio, el presidente de la FNMC promovió diversas actuaciones dirigidas tanto a apoyar a los afectados en sus gestiones ante el Tribunal de Cuentas, como a modificar la normativa (ley de partidos y ley electoral), para ampliar el margen de gasto de las pequeñas formaciones políticas locales.

En relación con esto último, la senadora por Navarra Idoia Villanueva tramitó en el Senado una proposición de ley redactada por la federación para modificar dichas normas. No obstante, el adelanto de la disolución de las Cortes dejó sin efecto la iniciativa.

Debido a ello, la senadora volvió a presentar la proposición para modificar la normativa. El cambio persigue elevar el límite de gasto electoral para aquellas formaciones políticas que se presenten en un único municipio, ahora fijado en 0,11 euros por habitante, a 2.500 euros siempre y cuando esta cantidad no sea inferior a la que les pueda corresponder como subvención. A su vez pretende eliminar el importe mínimo de 50.000 euros de la sanción correspondiente al exceso de este límite.

Además, con el fin de evitar la apertura de nuevos expedientes sancionadores a las agrupaciones que han concurrido a las pasadas elecciones municipales del 26 de mayo y la imposición de las correspondientes sanciones, que ahora podrían ser como mínimo de 50.000 euros, se ha incluido una disposición transitoria que permita la aplicación de las modificaciones a estas formaciones políticas.