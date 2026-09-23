La XV Carrera Solidaria de Saray recordará a Miguel Crespo, policía foral fallecido en accidente en Elgoibar

1119411.1.260.149.20260923110832 Presentación de la XV Carrera Solidaria Saray contra el Cáncer de Mama. - EUROPA PRESS

PAMPLONA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Saray dedicará este año su XV Carrera Solidaria contra el Cáncer de Mama, que se celebrará el 25 de octubre en Pamplona, a Miguel Crespo, impulsor de esta carrera que falleció el pasado mes de junio junto a otros cuatro agentes de la Policía Foral en un accidente de tráfico en Elgoibar (Guipúzcoa). En su recuerdo, la asociación ha creado, también, el 'Premio Miguel Crespo a los Valores'.

Por este motivo, la asociación ha colocado una placa en recuerdo a Miguel Crespo en el exterior de su sede, que se ha descubierto, en compañía de su familia, miembros de la asociación y representantes de la entidades patrocinadoras de la prueba, antes de la rueda de prensa en la que se han presentado los detalles de esta edición de la carrera solidaria.

La carrera de este año coincide, además, con el 30º aniversario de Saray. Una efeméride que estará reflejada en la camiseta conmemorativa de la carrera con el lema '30 años latiendo juntas y juntos. 30 urte elkarrekin taupadaka'. La prenda incluirá en esta ocasión una manga de color negro en recuerdo de todas aquellas personas con cáncer de mama que han fallecido a lo largo de estos años. "Por ellas y por ellos estaremos el próximo 25 de octubre en la Plaza del Castillo", ha destacado la presidenta de Saray, María José Oraa.

"Hay carreras que se corren con las piernas y hay carreras que se corren también con el corazón", ha resaltado Oraa, quien ha indicado que se han puesto a la venta 15.000 dorsales para "celebrar la vida" con el reto de que Pamplona "vuelva a convertirse en el corazón de nuestra marea rosa'. En este sentido, ha llamado a "teñir Pamplona de rosa" un año más, y ha recordado que lo recaudado con los dorsales se destinará íntegramente a la investigación del cáncer.

A este respecto, ha destacado que con lo recaudado en la anterior edición, este año se están desarrollando cuatro proyectos de investigación que "buscan avanzar en el conocimiento del cáncer de mama, mejorar los tratamientos y conseguir que las personas que hoy tiene un diagnóstico puedan tener más oportunidades mañana". Ha resaltado que en los últimos años Saray ha destinado cerca de 750.000 euros a investigación para "avanzar", "mejorar" y "salvar vidas".

La carrera se celebrará el próximo 25 de octubre en Pamplona, con salida y meta en la Plaza del Castillo. Comenzará a las 11.00 horas y el recorrido será de cinco kilómetros. La salida se organizará en tres cajones: el primero con los corredores, el segundo con quienes participen en bicicleta, patines y otros medios de transporte sin motor; y un tercero para quienes prefieren caminar o trotar de manera relajada.

El precio de la inscripción se mantiene en 8 euros. Cada participante recibirá su dorsal, la camiseta conmemorativa de la prueba y avituallamiento al finalizar. La inscripción online puede realizarse en la web de Saray, www.asociacionsaray.com, hasta el 19 de octubre, o hasta agotar dorsales. También existe la posibilidad de colaborar a través de 'Dorsales Solidarios' mediante la cuenta bancaria de la Asociación Saray: ES10-2100-5312-21-0200073106.

Durante la mañana habrá hinchables, danza, zumba y muchas actividades, así como el tradicional sorteo solidario en que se podrá participar por el precio de 1 euro. Los boletos estarán a la venta durante todo el mes de octubre en los puntos de venta de Saray y en El Corte Inglés. El sorteo se realizará el mismo día de la carrera y los números premiados podrán consultarse a través de las redes sociales de la asociación y en su sede. La recogida de premios será en la sede de Saray del 26 de octubre al 27 de noviembre.

RECUERDO CON MIGUEL CRESPO

La carrera solidaria tendrá, asimismo, un recuerdo especial con Miguel Crespo, uno de los cinco policías forales que fallecieron el pasado mes de junio en un accidente de tráfico en la autopista AP-8 a la altura de la localidad guipuzcoana de Elgoibar.

"Miguel fue mucho más que el impulsor y director deportivo de nuestra carrera. Fue una de las personas fundamentales para que esta iniciativa naciera y creciera", ha destacado la presidenta de Saray. "Durante quince años empujó, ayudó, organizó, acompañó y trabajó para hacer posible que miles y miles de personas salieran a las calles de Pamplona por una misma causa. Y consiguió que terminara convirtiéndose en una de las grandes citas solidarias de Navarra", ha subrayado.

Por eso, en Saray han decidido crear en su memoria el 'Premio Miguel Crespo a los Valores'. Un reconocimiento que, en esta primera edición, será entregado a la familia de Miguel Crespo la misma mañana de la carrera. En futuras ediciones, han explicado desde la asociación, el premio reconocerá a personas que "representen valores de solidaridad y compromiso social".

"Porque creemos que no hay mejor manera de mantener vivo su recuerdo que vinculándolo precisamente a aquello que Miguel ayudó a construir durante tantos años: una carrera basada en la solidaridad, el compromiso y la unión de muchas personas por una misma casa", ha expresado Oraa.