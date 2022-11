Yolanda Díaz avala la coalición Contigo Navarra y dice que la Comunidad foral "es fuente de inspiración"

PAMPLONA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, ha mostrado su apoyo a la coalición Contigo Navarra, de la que forman parte Podemos, IUN, Batzarre e independientes, y que concurrirá a las próximas elecciones forales y municipales, y ha asegurado que la Comunidad foral "es fuente de inspiración para todas nosotras" y de la que "tenemos mucho que aprender".

"Creo que vosotras y vosotros sois un referente para todas nosotras. El Gobierno de coalición progresista que tenéis aquí -en Navarra- avanza y tiene que seguir avanzando, tenemos a Contigo Navarra y estoy segura de que vamos a avanzar, veo a Begoña -Alfaro, coordinadora de Podemos Navarra, en el público- y otras muchas gentes que van a cambiar la realidad. Me parece que en tiempos tan difíciles es justamente esto lo que debemos de hacer", ha afirmado.

Díaz, que se pronunciaba así este martes en Pamplona durante la presentación de su proyecto Sumar, ha añadido que "Navarra es fuente de inspiración para todas nosotras". "Vuestros datos son mucho mejores que el resto de la media del país. Por eso creo que sois fuente de inspiración para todas nosotras, tenemos que aprender mucho de Navarra, de las cosas que hacéis bien, sois un pueblo con enorme talento y grado de desarrollo que quizás sea bueno que traslademos a otras partes del país", ha reivindicado.

También ha hecho referencia a la reforma laboral y al voto en contra de los diputados navarros Sergio Sayas y Carlos García-Adanero, que incumplieron las directrices de su partido. Al respecto, Díaz ha apuntado que estos votos "no solo hicieron peligrar la reforma laboral, sino que representan lo peor de la política". En este sentido, ha mostrado su "enorme decepción". "Puedo entender que en campaña electoral los partidos políticos hagan partidismo y lo que estimen conveniente. Pero jugar en una votación con los derechos de la gente no hace mas que alejar a la ciudadanía de la política", ha criticado, tras añadir que "si Casero no se hubiera equivocado votando, hoy no tendríamos los datos y las vidas mejores que tenemos en España".

Al acto, en el palacio de congresos y auditorio Baluarte, han asistido unas 400 personas, entre ellas, la coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, el coordinador general de Izquierda Unida de Navarra, Carlos Guzmán, y el candidato de Contigo Navarra a la Alcaldía de Pamplona, Txema Mauleón (Batzarre). Entre el público también se encontraban el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos, la parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez, el director gerente del Instituto Navarro de la Juventud, Carlos Amatriain, o el secretario general de CCOO Navarra, Chechu Rodríguez, entre otros.

En el acto también han intervenido la trabajadora jubilada del ciclo 0-3 Miren Oñate, la secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO Navarra, Pilar García, el expresidente del Consejo de la Juventud de Navarra Miguel Garrido, la activista Fátima Djarra y el exconsejero de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra Miguel Laparra, que forma del grupo de independientes en Contigo Navarra.