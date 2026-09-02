El zaguán del Consistorio acoge una réplica del que se cree el primer escudo de la fachada del primitivo Ayuntamiento

Zagúan del Ayuntamiento de Pamplona. - CRISTINA NUÑEZ BAQUEDANO

PAMPLONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El zaguán de la Casa Consistorial de Pamplona ha cambiado de imagen. Desde este miércoles, acoge una réplica policromada del que se cree fue el primer escudo de armas de la ciudad colocado en la fachada del primitivo ayuntamiento de finales del siglo XVI o comienzos del siglo XVII.

El escudo se convertirá así en el elemento central del zaguán, acompañando a las mazas de la ciudad y al documento del Privilegio de la Unión, y podrá contemplarse, ha informado el Consistorio en una nota, tanto por la ciudadanía como por las personas que visiten Pamplona, en el horario de apertura del Ayuntamiento.

El escudo es una réplica exacta, a tamaño real realizada en resina, del altorrelieve de piedra que adquirió el Ayuntamiento a la familia Huarte en 2022 y que actualmente se encuentra en el patio del Palacio de Condestable. El escudo refleja con precisión las estipulaciones marcadas por Carlos III como símbolo de la ciudad tras la unificación de los tres burgos, con un león pasante en plata, con la lengua y las uñas rojas, sobre fondo azul, con bordura de las armas de Navarra y corona real. En el altorrelieve, el escudo está flanqueado por dos ángeles.

Se trata de una de las muestras heráldicas de Pamplona más antiguas que se conservan en Navarra y una de las pocas representaciones históricas del escudo de la ciudad anteriores a las que hoy se conservan, ya que la mayoría datan del siglo XVIII. Según los estudios realizados, el escudo en piedra ubicado en el Palacio de Condestable ahora replicado parece haberse ejecutado entre mediados de la última década del siglo XVI y la tercera década del siglo XVII.

El Ayuntamiento ha explicado que ha realizado un estudio previo del escudo, tanto técnico como histórico y documental, en el que se han llevado a cabo prospecciones de materiales y pigmentos, para recuperar el color original. Los estudios se han llevado a cabo en colaboración con el historiador Mikel Zuza Viniegra, Cloister Services y los laboratorios científicos Ciram de Burdeos. La empresa Aralar Soluciones Tecnológicas ha realizado el escaneo tridimensional del escudo en alta definición para poder hacer la réplica precisa en resina.

El historiador Mikel Zuza Viniegra ofrecerá este viernes una conferencia en el Palacio de Condestable sobre el origen del escudo, su diseño y el contexto histórico en el que se creó. La conferencia, titulada 'El escudo de armas de Pamplona: una ciudad, un rey, unas cadenas y un león', tendrá lugar a las 19 horas y su acceso será libre hasta completar aforo.

Este escudo de armas está acompañado por la primera referencia escrita a Pamplona, que data del siglo I a.C. y fue realizada por el geógrafo e historiador griego Estrabón. La frase se muestra en el idioma original de cita, el griego, y se ha traducido al euskera y al castellano. Dice: 'Pasada la Jacetania, hacia el norte, se encuentra la tribu de los vascones, donde hay una ciudad llamada Pompelon, que es como decir la ciudad de Pompeyo'. El escudo de armas ha sustituido al escudo que hasta ahora lucía en el zaguán y que se ubicará en el Salón de Recepciones de la Casa Consistorial.