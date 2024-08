Carmen Tomás.- Nada es lo que parece

MADRID, 4 Ago. (OTR/PRESS) -

Esta semana ha sido prolija en datos económicos y escrudiñando las estadísticas no se puede llegar a la conclusión a la que llega el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, en su balance antes de las vacaciones se mostró muy satisfecho, hasta el punto de asegurar que la economía va como un tiro. Casualmente, no se habían publicado aún los datos relativos al mercado de trabajo tanto en España como en la eurozona. Unas estadísticas que a cualquier gobernante le sonrojarían. No es el caso, claro. Sin embargo, nuestro país se ha alzado en julio, en plena temporada turística y de récord, con la mayor tasa de la zona euro. Y muchos dirán que esto no es novedad desde hace demasiado tiempo, pero sí es nuevo y demoledor que España sea el único país con una tasa de paro de 2 dígitos y que el paro juvenil sea del 25%, la más alta.

De hecho, España es no sólo líder en paro sino también en temporalidad. En los siete primeros meses del año, ha bajado la contratación indefinida y se ha incrementado la temporal. No llegan ni al 40% los contratos indefinidos a tiempo completo. Además, se han realizado 1,5 millones de contratos, mientras el desempleo apenas ha bajado en 10.968 trabajadores con relación a junio y en tasa interanual casi un 5% menos. Un desastre es que el 58% de los parados sean mayores de 45 años.

En cuanto a las afiliaciones a la Seguridad Social que no afiliados, vemos que baja la ocupación en términos interanuales. De hecho, es la tasa más baja en 10 años, exceptuando el 2020. Los cotizantes han caído en 9.800 cerrando el peor julio en 20 años. Han sido necesarios casi 9 millones de contratos para lograr que la ocupación de enero a julio suba en poco más de 325.000 personas. Por tanto, cada nuevo afiliado habría firmado una media de 27,5 contratos, unos 4 al mes.

Otros dos datos del mercado laboral español muy preocupantes y significativos se refieren por un lado a las horas trabajadas, ya que a estas alturas aún no hemos recuperado los niveles anteriores a la pandemia. La productividad está por los suelos (de hecho, el Gobierno ha creado un Consejo de la Productividad) y que ya casi 700.000 personas están pluriempleadas engordando, digamos "artificialmente", las afiliaciones a la Seguridad Social.