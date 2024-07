Charo Zarzalejos.- Gota a gota

MADRID, 26 Jul. (OTR/PRESS) -

Un clásico del verano es aconsejarnos como cuidar las plantas cuando nos vamos de vacaciones . Entre otras sugerencias se aconseja lo que se llama el gota a gota que con un poco de maña lo puede organizar cualquier persona. Basta establecer un pequeño circuito por el cual se desprendan gotas para mantener la planta viva. Se trata de no ahogarla y, ni mucho menos, dejarla secar.

Todo parece indicar que esa va a ser la estrategia de Junts, al menos a medio plazo. Hasta el momento esa ha sido su estrategia. Controlar la gota sin permitir que la legislatura descarrile. Junts se ha hecho fuerte. Ya ha dejado claro que ellos no son menos que cualquier otro grupo de la mayoría de investidura, que no se les torea y que no han llegado hasta aquí para consentir que otros compañeros de escaño tengan prevalencia sobre ellos. No van a dejar que Sánchez caiga, pero le van a ,tener día si y día también, en un puro ay.

En paralelo, el Gobierno no va a desistir de su afán de culminar la legislatura. Por ello, el Presidente del Gobierno viaja, solicito, a la Generalitat y hoy al País Vasco. Se trata de amarrar los apoyos que se pueden tambalear y que a día de hoy nadie se atreve a dar por seguros, pero aún así, el Gobierno, mal que bien, irá tirando aunque sea a base de imágenes "potentes" como se ha calificado por algunos la visita a Cataluña. Realmente , y al margen de los acuerdos finales que pueda suscribir con ERC, es potente, sobre todo si comparamos su predisposición al diálogo con todos menos con el PP, primera fuerza política de España aunque, por falta de apoyos parlamentarios, no gobierne.

Esta ausencia de diálogo con Feijoo es una muestra clara, clarísima, de la falta de sentido institucional que rige en La Moncloa. Un Presidente del Gobierno no tiene la obligación de tener afecto por el líder de la Oposición y si de marcar las diferencias pero siempre dentro de un mínimo diálogo institucional aunque sea para rubricar los desacuerdos. Este es el gota a gota profundo que le está desgastando ante la mitad de España porque no se trata de despreciar a la dirección del PP, se trata de un mínimo respeto a los millones de españoles que representa, en este caso, el PP.

La historia nos demuestra que si se quiere , se puede. En el caso que nos ocupa, el PSOE y su secretario general no quieren. No quieren facilitar un mínimo de acercamiento. Al parecer compensa, forma parte de la estrategia, el llevar al PP casi al límite, de ahí que si Junts quiere una excepción catalana para la inmigración pues bueno, no pasa nada, o muy poco, pero si el PP quiere negociar lo primero que viene a la boca es que es racista y xenófobo.

España tiene los suficientes asuntos pendientes como para pedir, una vez más, un mínimo de diálogo institucional. El Presidente no va a dejar de ser de izquierdas, ni va a renunciar a su plan sobre Cataluña porque, por lo menos, cambie impresiones con el líder de la Oposición. España es un país tan grande como complejo que ni puede ni debe basar su estabilidad en grupos minoritarios carentes de una visión nacional. Que hable, que negocie lo que quiera y pueda con quien quiera. Es su problema. El problema de todos es el inmenso error que se comete cuando, de manera deliberada, se ignora , cuando no se desprecia, a la mitad de los españoles. Error inmenso.