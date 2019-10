Charo Zarzalejos.- El próximo día 11

Publicado 11/10/2019 8:01:17 CET

MADRID, 11 Oct. (OTR/PRESS) -

Cuando finalice el día de hoy, viernes, día 11, el próximo 11 será el de Noviembre. En un mes, ya sabremos los resultados de unas elecciones que se presentan bien distintas a las celebradas el pasado mes de Abril.

El próximo día 11, si nos fijamos en las tendencias coincidentes de todas las encuestas hasta ahora conocidas, constataremos que para el PSOE es más que previsible que la repetición electoral no haya sido un buen negocio. Nada apunta a que vayan a alcanzar los 150 escaños que es, era, la cifra soñada tanto en Ferraz como en Moncloa. Cabe decir que no todos los socialistas tienen el mismo grado de optimismo. A medida que caen las hojas del calendario son más los que cruzan los dedos, en la confianza, eso sí, de que a posición del Gobierno respecto a Cataluña puede dar su réditos. En esto tampoco hay unanimidad.

Lo que sí es unánime en el PSOE es que de estas elecciones el bipartidismo de toda la vida, en su conjunto, va a mejorar posiciones. Lejos quedaron los 84 escaños del PSOE y lejos van a quedar los 66 que ahora tiene el PP. Ambos resultados, aunque en momentos distintos, son los peores que los dos grandes partidos han registrado en su historia. Ni unos ni otros calcularon nunca que su suelo fuera tan bajo.

Si las tendencias se confirman, el ganador de estos próximos comicios, sin duda va a ser Pablo Casado. Es verdad que partiendo de un suelo tan bajo solo le queda subir. Lo contrario significaría tener que echar la persiana a Genova 13. Partiendo de esta base, y siempre según las tendencias reiteradas, el PP va a dar un auténtico subidón. Hay encuestas que les colocan muy cerca de los 100 escaños, lo cual es mucho subir. El reto de Pablo Casado es que la tendencia se confirme, que las expectativas no se vean incumplidas. En cualquier caso, el candidato popular habrá espantado el famoso sorpasso al que aspiraba Ciudadanos. Si en su día Sánchez conjuró el sorpasso de Podemos, ahora Casado hará lo propio con Ciudadanos.

Quizás aquí radique el cambio de Rivera ofreciendo ahora el desbloqueo. Lo cierto es que alcanzó 52 escaños diciendo no a Sánchez y no es menos cierto que el Presidente en funciones nunca tuvo la menor intención de llegar a acuerdos con el partido naranja. Ahora tampoco está en sus planes. Sus planes es hablar con todos, gobernar en solitario y aquí paz y después gloria.

El próximo dia 11 habremos salido de dudas y sabremos a ciencia cierta el alcance del partido de Errejón en el mundo de la izquierda y sabremos hasta qué punto Casado ha sido capaz de convencer que el voto útil para que no gobiernen los socialistas es votar PP.

Se tardará más o menos tiempo, pero de esta va la vencida. De ninguna de las maneras iremos a unas terceras elecciones. Si todavía no hemos recibido explicaciones convincentes de porqué no ha habido gobierno tras el 28 de Abril no habrá quien se atreva a favorecer una nueva vuelta a las urnas.

Sánchez ya ha explicado su plan para que haya gobierno en Diciembre, lo que no ha dicho es con quién y ahí va a estar la clave. Esa y no otra es la clave del futuro más inmediato que comienza el próximo día 11.