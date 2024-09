Fermín Bocos.- El CIS al rescate

MADRID, 21 Sep. (OTR/PRESS) -

Pocos ciudadanos se toman en serio las proyecciones que realiza el CIS de Tezanos, que invariablemente acuden en socorro de Pedro Sánchez, pero hay que reconocerle que se gana el sueldo porque, pese a su daltonismo sociológico -solo distingue el rojo-, pone en circulación algunos datos que contribuyen a interpretar la estrategia propagandística de La Moncloa. Anoto este rasgo porque, según el Barómetro publicado en este mes de septiembre, la inmigración es el primer problema nacional para los españoles, por delante del paro y del problema que aparejan los políticos- léase los casos de corrupción y el descrédito creciente de algunos líderes. Ha pasado del 16,9% a un 30,4 %, el doble que en el mes de julio.

En anteriores barómetros el principal problema era la crispada situación política que ahora comparece relegada a un tercer puesto pese a la bronca del cupo catalán, un asunto muy polémicos que aún está en la apertura de los telediarios. Y, si por contraste con los datos que ofrecen los sondeos que publican otros institutos demoscópicos, los resultados que Tezanos atribuye al PSOE suenan a consigna, a nadie se le escapa cuánto tiene de provocación proclamar -como indica el Barómetro de septiembre- que Pedro Sánchez es el político mejor valorado por los españoles pese a qué a la pregunta Nº18 : El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ¿le inspira a Ud., personalmente, mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza ? el 45,2% de los encuestados responde que ninguna confianza y un 23,9% proclama que poca.

El CIS, una más de las instituciones del Estado colonizadas por el sanchismo -la penúltima ha sido el Banco de España tras el nombramiento como gobernador del ex ministro José Luis Escrivá- no defrauda. Como no lo hace su actual director, José Félix Tezanos, a quien hay que reconocer un rasgo de sinceridad cuando, preguntado por los errores en los pronósticos, confiesa que él no es adivino. Adivino no, turiferario de Sánchez, sí.