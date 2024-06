Fermín Bocos.- La financiación 'singular'

MADRID, 19 Jun. (OTR/PRESS) -

Tacita a tacita, los separatistas catalanes van consiguiendo privilegios. Tienen a Sánchez al otro lado de la ventanilla. Primero fueron los indultos para los dirigentes condenados por el intento de golpe del "procés"; después vino la ley de Amnistía y ahora parece que lo que toca es lo que eufemísticamente desde el Gobierno han bautizado como "financiación singular"- en realidad un trato privilegiado que quienes lo reclaman equiparan al cupo vasco y qué, de conseguirlo, supondría que Cataluña recaudaría todos los impuestos.

"Se trata de tener la llave de la caja para "recaptar"(sic), el cien por cien de los impuestos", ha dicho Raquel Sans, portavoz de ERC. Lo llaman la "tercera carpeta" en sus negociaciones con Sánchez -la cuarta es el referéndum. Todavía no estamos en esa fase. Porque aunque se arriesga a perder el apoyo de Puigdemont, la otra sanguijuela de la política española, ahora el objetivo de Sánchez es que ERC apoye la elección de Salvador Illa como presidente de la Generalidad. Pero conocedor del sarpullido que levantan las cesiones a los separatistas en todas la comunidades gobernadas por el PP -que son la mayoría- e incluso dentro de las pocas que retiene el PSOE, Sánchez trata de confundir al personal hablando al mismo tiempo de un sistema multilateral y en paralelo de articular una financiación singular a un "territorio tan importante como Cataluña"

Ante esta proclama de Sánchez cabría preguntar sí para el presidente del Gobierno el resto de comunidades autónomas no son también importantes. Que lo son y todas históricas, por cierto. Y ante la evidencia de que Sánchez esta por ceder quebrando el principio de solidaridad interterritorial ya estamos donde nadie pensó que podría llevarnos un PSOE del que uno de sus actuales dirigentes, Emiliano García Page, recordaba no hace mucho que era un partido que había nacido para combatir los privilegios añadiendo que: "no colaba llamar singularidad cuando lo que buscan literalmente son privilegios". Otros dijeron antes que él que quien quiere comer aparte es porque quiere comer más. En eso están los separatistas con el apoyo de Sánchez. Puede que en esta ocasión no se salgan con la suya. Están pisando demasiados callos al mismo tiempo.