Fermín Bocos.- El 'Lexit', mal divorcio

MADRID, 11 Jul. (OTR/PRESS) -

La idea de separar León de Castilla no es sí misma disparatada pero suena a cosa de otra época. Pudo hacerse en los días de la Transición cuando todo estaba en vías de revisión y el impulso descentralizador era la respuesta al concentrado centralismo de la época franquista. Las provincias diseñadas por Javier de Burgos en el siglo XIX eran el mapa sobre el que los políticos trazaron líneas de separación que en ocasiones camuflaban intereses que hundían sus raíces en pasados cantonalismos.

Creo recordar que de la mano de Modesto Fraile, un político centrista muy bien relacionado con los periodistas, Segovia estuvo a punto de ser una autonomía uniprovincial -como acabaron siéndolo Asturias, Madrid, Murcia, La Rioja, Navarra o Cantabria, el histórico "mar de Castilla".

Todo pudo ser diferente porque algunas construcciones políticas desafiaban la costumbre: Murcia y Albacete siempre habían ido juntas en las respuestas de los estudiantes del Bachillerato a las preguntas de Geografía. Al final Murcia -a regañadientes por parte de Cartagena- acabó siendo en solitario la "Región de Murcia" y Albacete se integró en Castilla La Mancha gobernada a distancia desde Toledo. La misma o parecida distancia que aducen algunos políticos leoneses que denuncian el desapego con el que dicen que les trata Valladolid. Separarse arrastrando a Salamanca y Zamora -que ya han dicho que no cuenten con ellas- no es solución como tampoco pensar en que podrían unirse con Asturias donde, la verdad si yo no estoy mal informado, ni están por la labor ni se les espera.

Así las cosas lo que parece de suyo es que, en Valladolid, el gobierno de la Junta analice qué hay de cierto en las denuncias de abandono y sí están fundadas o por el contrario la mano que mueve los hilos de esta polémica iniciativa tiene un matiz no tanto identitario cuanto político y de signo contrario a la mayoría que ahora rige en Castilla y León. Si tomamos la escala europea para ver qué resultados han obtenido quienes se separaron: Chequia y Eslovaquia, cuya ruptura les ha conducido a poco menos que la irrelevancia, o la salida del Reino Unido de la Unión Europea que ha empobrecido al país, la conclusión sería que, salvo para crear nuevos cargos y funcionarios, el "Lexit" no mejoraría mucho la vida de los leoneses.