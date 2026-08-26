Fernando Jáuregui.- Alfonso Nasarre, un caballero de la información

MADRID 26 Ago. (OTR/PRESS) -

Se nos ha muerto, con 67 años, Alfonso Nasarre y de alguna manera nos deja huérfanos a muchos, no solo, desde luego, a quienes trabajábamos a sus órdenes en Onda Madrid. Allí creó un espacio de libertad difícilmente superable, y no creo que nadie pueda desmentir esa afirmación. Como tampoco creo que nadie pueda negar que Alfonso fue un auténtico caballero de la información, pasase por donde pasase, desde la cadena COPE y RNE hasta la Secretaría de Comunicación de Presidencia.

He colaborado durante los últimos años con él en Onda Madrid, una cadena que, independientemente de sus vinculaciones oficiales, se ha caracterizado por dejarnos a todos los profesionales, viniesen de donde viniesen (y veníamos de muchas, muy distintas, procedencias), una plena, efectiva y nunca coartada libertad de expresión. Supongo que, como ocurre con casi todos los directivos de medios de comunicación, Alfonso tuvo sus presiones, esas 'sugerencias' que son casi órdenes 'que llegan de arriba'. No lo sé. Lo que sí sé es que, si las hubo, tales 'presiones y sugerencias' nunca llegaron hasta nosotros, los colaboradores, y sospecho que tampoco a los diversos responsables de los programas informativos.

Le teníamos por un buen y muy serio periodista. Pero era aún mejor persona. Un auténtico señor en este mundo algo desmadrado de la información. Claro que vamos a echarle de menos. Y mucho, además.